Valladolid se hace viral con el lanzamiento del videoclip de ‘Alpha’: de San Benito o San Pablo, al mundo

Valladolid vuelve a ser protagonista en Bollywood con el lanzamiento del videoclip oficial de una de las canciones principales de ‘Alpha’, una de las grandes producciones cinematográficas de La India.

La pieza, rodada íntegramente en la ciudad, ha despertado un enorme interés desde su publicación, alcanzando miles de visualizaciones en las primeras horas, un dato que evidencia el alcance internacional de esta producción y el impacto promocional que supone para la capital del Pisuerga.

Durante el videoclip, Valladolid se convierte en el auténtico escenario de la historia.

Espacios emblemáticos como la Plaza Mayor, la calle Cebadería, la Plaza Zorrilla, la calle Cascajares, el Pasaje Gutiérrez, San Benito, San Pablo, la calle Campanas o la Plaza de la Universidad sirven de telón de fondo a la espectacular secuencia musical protagonizada por los actores principales de la película, mostrando la ciudad a millones de espectadores de todo el mundo.

La publicación de esta pieza supone un nuevo impulso para la proyección internacional de Valladolid tras el estreno de 'Alpha'.El videoclip amplía el recorrido promocional de la película y refuerza la estrategia del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Valladolid Film Commission y la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, para consolidar la ciudad como destino de grandes rodajes internacionales y referente del turismo cinematográfico.

El rodaje de estas escenas musicales en Valladolid el pasado año se convirtió en uno de los momentos más destacados de la producción de Alpha, convirtiendo a la ciudad en escenario de una de las secuencias más importantes del largometraje.

Ahora, con el lanzamiento del videoclip, esas imágenes vuelven a recorrer el mundo, generando una extraordinaria visibilidad para Valladolid en un mercado audiovisual de enorme proyección internacional.