Dos mujeres siembran el caos en Valladolid tras una huida a 200 km/h que termina con cuatro policías heridos

Dos mujeres han sembrado el caos este domingo en Valladolid tras una huida a lo 'Thelma & Louise' a 200 kilómetros por hora que ha terminado con cuatro policías heridos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres jóvenes como presuntas autoras de delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad, daños en vehículos y lesiones.

Los hechos se iniciaron sobre las 04:30 horas de la madrugada cuando un turismo adelantó en línea continua a un vehículo oficial de la Guardia Civil a la altura del kilómetro 315 de la N122 en dirección a Valladolid.

Los agentes iniciaron la persecución del vehículo haciendo uso de medios luminosos y acústicos, sin que los ocupantes del turismo hicieran ademán de frenar su marcha y detenerse.

El turismo llegó a circular en algún momento a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora, y atravesó núcleos urbanos como el de Quintanilla de Onésimo a 100 kilómetros por hora.

Riesgo para peatones y conductores

Durante la persecución en carretera el vehículo perseguido hizo maniobras muy agresivas, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía, y prolongándose la persecución por la A11 y entrando en Valladolid en el casco urbano.

Ello después de que la conductora del vehículo perseguido esquivara un corte de tráfico de tres indicativos de la Guardia Civil en la A11 llegando a circular un tramo en sentido contrario.

A la entrada en la ciudad, alertados por la Sala CIMACC 091 de lo ocurrido, se sumaron a la persecución varios indicativos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal.

En un recorrido desde la Plaza Circular, Nicolás Salmerón, Plaza Madrid, Miguel Íscar, Paseo Zorrilla y Puente Colgante en dirección contraria, el turismo perseguido continuó a gran velocidad saltándose semáforos, creando situaciones de grave riesgo para peatones y conductores.

También realizando la conductora maniobras de embestida contra los vehículos policiales que se intentaban poner a su lado para frenar su marcha, mientras su acompañante la alentaba para que huyese.

Al igual que en la autovía, las dos ocupantes del vehículo hacían caso omiso de las indicaciones dadas por los agentes a través de la megafonía de sus vehículos, ignorando señales luminosas y acústicas.

Finalmente, un vehículo rotulado de la Policía Nacional consiguió ponerse delante en la Avenida de Salamanca recibiendo el impacto del turismo perseguido que le embistió, mientras otro coche rotulado se ponía en paralelo para evitar su huida.

Cuatro agentes heridos

Una vez inmovilizado el vehículo los agentes conminaron a las dos ocupantes del vehículo a que se bajaran del mismo, sin que estas hicieran caso, por lo que los policías tuvieron que abrir a la fuerza las puertas para inmovilizarlas.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de ambas jóvenes por delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad, daños en vehículos policiales y lesiones.

A consecuencia del choque del turismo han resultado los dos vehículos policiales dañados, quedando uno de ellos inmovilizado y retirado por la grúa.

Además, cuatro agentes de la Policía Nacional han resultado heridos con lesiones de diversa índole por la colisión y maniobras.

Ambas detenidas, que carecían de antecedentes, han sido trasladadas a dependencias policiales para su custodia, quedando en libertad la acompañante tras ser oída en declaración con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello.

La conductora detenida, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial en la mañana del 13 de julio, que ha decretado su libertad.