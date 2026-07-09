Tercer día de colas kilométricas en la A-62 en Valladolid por el vuelco del camión y los trabajos para reparar el estado de la vía

Imagen de las retenciones en ambos sentidos en la A-62, entre Simancas y Villanueva del Duero. DGT

Tercer día de retenciones en la A-62 a su paso por Valladolid. Tras el vuelco de un camión el pasado martes, 7 de julio, los posteriores trabajos de recuperación del estado de la vía han provocado importantes afecciones al tráfico a lo largo de casi 8 kilómetros, entre Simancas y Villanueva del Duero.

El suceso se produjo sobre las 13:04 horas del pasado martes, cuando el camión colisionó lateralmente con un turismo, se saltó la mediana y acabó volcado en la calzada contraria, bloqueando la vía.

Fruto del incidente, el vehículo pesado perdió la carga y afectó a algunos de los elementos de seguridad de la calzada. A raíz de ello, el servicio de mantenimiento de carreteras trabaja en el lugar desde entonces para tratar de recuperar el estado de la vía en el kilómetro 139.

La decisión de llevar a cabo las reparaciones de forma urgente vino propiciada por motivos de seguridad, ya que la zona había quedado "desprotegida" en caso de un nuevo accidente.

Los trabajos han propiciado el corte de un carril en cada sentido, provocando un efecto embudo hacia ambas direcciones que está propiciando tráfico lento este jueves entre los puntos kilométricos 134 y 142.

Las incidencias principales, según la información que facilita la Dirección General de Tráfico (DGT), se concentran a la altura de Geria, donde se ha cortado uno de los carriles en cada sentido anteriormente mencionados.

Afectación al tráfico en la A-62 registrada por la DGT en Valladolid. DGT

Cabe resaltar, además, que estas mismas retenciones provocaron este pasado miércoles, 8 de julio, un accidente múltiple por alcance. Debido a la reducción drástica de la velocidad en la zona, los vehículos implicados, dos turismos y una furgoneta, colisionaron en el kilómetro 142, en sentido Burgos.

Finalmente, la situación ha quedado normalizada a las 13:25 horas de este jueves, una vez los operarios han finalizado los trabajos de reparación de la mediana y se han retirado todos los restos.