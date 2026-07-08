Valladolid despide con el corazón encogido al bodeguero Iván Sanz y su familia en un multitudinario funeral

Funeral del bodeguero Iván Sanz y su familia, este miércoles en la Catedral de Valladolid R. Valtero ICAL

Valladolid ha vivido en la mañana de este miércoles una de las despedidas más emotivas y multitudinarias de los últimos años.

La Catedral ha acogido el funeral por Iván Sanz, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, su esposa Irene Garijo y sus hijos Irene y Álvaro, fallecidos el pasado domingo en un trágico accidente de tráfico en la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Desde primera hora, los accesos al templo se han visto colapsados por centenares de personas que querían rendir un último tributo a esta familia tan querida en la Ribera del Duero y en toda la provincia.

El interior de la seo se ha llenado por completo, mientras que muchos asistentes han seguido la ceremonia desde el exterior, en un silencio sobrecogedor roto solo por los sollozos y los abrazos.

Cuatro pequeñas urnas de madera, con las cenizas de los fallecidos, presidían el altar, recordando la magnitud de una pérdida que ha conmocionado a toda Castilla y León.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha presidido la eucaristía con palabras cargadas de consuelo y esperanza.

En su homilía ha invitado a buscar luz en medio de la oscuridad de la tragedia y ha colocado en el centro de las oraciones a la pequeña Carlota, la única superviviente del accidente, de nueve años, que se recupera en el Hospital Universitario de Burgos.

Apoyo del mundo del vino

El sector vitivinícola ha estado especialmente presente. Representantes de distintas bodegas de la Ribera del Duero, junto al presidente de la DO, han acudido a honrar a quien impulsó con fuerza la proyección nacional e internacional de Dehesa de los Canónigos.

No han faltado tampoco autoridades políticas como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, o el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, entre otros cargos autonómicos, provinciales y locales de distintos partidos.

El tejido empresarial, compañeros de Irene en la Diputación, amigos de los colegios de los niños y miembros de clubes deportivos de voleibol y rugby han completado un respaldo que demuestra el cariño que despertaba la familia.

Una familia muy querida

Al concluir la misa, los familiares y amigos han salido del templo en un ambiente de máximo respeto y emoción contenida.

Muchos asistentes permanecían en el atrio, incapaces aún de marcharse, compartiendo lágrimas y recuerdos de una familia que representaba juventud, esfuerzo y pasión por la tierra y el vino.

Valladolid ha dicho adiós hoy a cuatro de los suyos, pero ha demostrado, una vez más, su capacidad de unirse en el dolor.

Ahora, toda la atención se centra en la recuperación de Carlota, a quien la comunidad entera ha prometido acompañar en el camino que le espera. Descanse en paz la familia Sanz-Garijo.