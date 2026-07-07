Valladolid anuncia la instalación de una pantalla gigante de 9x5 metros para ver el España-Bélgica del Mundial

Mikel Merino, felicitado por Fabián en el gol de España ante Portugal. EFE

España está en Cuartos de Final del Mundial tras derrotar en Octavos, en un encuentro sumamente disputado, a la Portugal de un Cristiano Ronaldo que dijo ayer adiós a los Mundiales a sus 41 años.

El gol de Mikel Merino cuando el partido agonizaba metió a los de Luis de la Fuente en Cuartos, donde se verá las caras con la Bélgica de Courtois, De Bruyne y Lukaku, que derrotó a la anfitriona, Estados Unidos, por un contundente 4-1.

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que este viernes, la ciudad del Pisuerga se va a convertir en el punto de encuentro de la Copa Mundial de fútbol.

Va a instalar en la Plaza Zorrilla una pantalla gigante de 9x5 metros, como han confirmado fuentes municipales, para disfrutar de la previa y seguir en directo el partido de la Selección Española compartiendo el mejor ambiente en el corazón de la ciudad.

El choque de este viernes, 10 de julio, va a arrancar a las 21:00 horas, pero, a partir de las 18:30 ya habrá ambiente en una zona que se espera abarrotada.

Valladolid se juntará en el lugar para intentar llevar en volandas a la Selección rumbo a las Semifinales donde esperaría Francia o Marruecos, dos rivales duros, al igual que lo será Bélgica.

Se instalará una fuente de agua de Aquavall con la entrega de 2.000 vasos para el público asistente.

Las mismas fuentes han informado a este periódico que, en caso de pasar de ronda, la pantalla gigante se mantendrá también en Semifinales y, ojalá, que en la final.

España vuelve a soñar con repetir lo que ya consiguió en 2010, tras lograr la Eurocopa de 2024 para colocar una nueva estrella en su camiseta.