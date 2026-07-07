Jorge (33), librero que abre su negocio en un pueblo de 200 habitantes: “He invertido más de 10.000 €, todos mis ahorros”

El madrileño Jorge Rodríguez junto a su perro en su nueva librería de Urueña. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Urueña es un municipio de la provincia de Valladolid que está considerado como uno de los más bonitos de España. Es un oasis de cultura y literatura en plena Tierra de Campos y cuenta con un total de 200 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estilo medieval de esta bonita villa castellana casa a la perfección con su producto estrella, que son los libros. De hecho, cuenta con un total de 10 librerías y un taller de encuadernación.

La última de estas librerías que ha abierto sus puertas ha sido la de Jorge, que lleva el nombre de Valdorum y que está inspirada en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, escenario principal de la saga de Harry Potter.

“He invertido más de 10.000 euros, todos mis ahorros”, apunta el madrileño de 33 años que nos cuenta su historia y la de un negocio que acaba de abrir sus puertas en la provincia de Valladolid.

Imagen de la Libería Valdorum en Urueña. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Me defino como una persona soñadora, creativa, resolutiva y aventurera. Me encantan los animales. Descubrí Urueña de camino a Asturias y volví un par de veces. Surgió la idea de abrir una librería y me lancé a la aventura”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jorge Rodríguez López.

Nuestro entrevistado nació en Madrid y lleva un mes viviendo en una camper en el pueblo vallisoletano que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 200 habitantes. Está a punto de comprarse una casa en la localidad vallisoletana.

“No tengo muchos recuerdos de pequeño. Aunque sí me gustaba todo lo relacionado con el mundo medieval. Me hubiese gustado vivir en esa época para ser uno de los caballeros que por aquel entonces reinaba”, apunta.

El madrileño, a sus 33 años, ha vivido una vida cargada de aventuras.

Un trotamundos

“Con 18 años me fui a vivir a Londres y a aprender inglés. Allí trabajé como friegaplatos. A medida que fui desarrollando el idioma me convertí en camarero, hice temas de catering y promociones y también eventos de imagen promocional. Recuerdo que en invierno trabajaba en Londres y en verano en Ibiza”, señala nuestro entrevistado.

Después “viajó por el sudeste asiático y Milán” antes de afrontar otro viaje por Filipinas durante un par de meses y de irse a Barcelona a vivir. Allí estuvo un total de seis meses, cuando tenía unos 29 años.

Más tarde se fue hasta Bali con un amigo haciendo autostop. Allí estuvo un total de tres meses antes de marcharse a vivir a Hong Kong y retornar a Madrid por la pandemia del coronavirus.

“Hice el curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros y comencé a trabajar como azafato de vuelo. Estuve cuatro años. Después he creado mi propia editorial de libros que se llama Samytales y me he lanzado a la aventura de emprender abriendo la librería en Urueña”, asegura nuestro entrevistado.

Un hombre al que le gusta “todo lo relacionado con la creatividad, los viajes y también la naturaleza y las aventuras”.

Librero y escritor que emprende un nuevo camino en su Librería Valdorum.

Su librería

“Las librerías siempre me han gustado. Ese ambiente con los libros, con la historia. Llegó la oportunidad y me lancé a ello. La Diputación de Valladolid me cedió el local y me ha dado mucho apoyo. He encontrado en Urueña mucho apoyo desde que comencé esta aventura”, explica Jorge.

Imagen del dragón en la Librería Valdorum de Jorge, en Urueña.. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fue hace un año cuando comenzó con los preparativos para abrir Valdorum, en diciembre de 2025 y el 1 de mayo le concedieron el espacio para abrir su nuevo negocio. Lo hizo de forma “extraoficial” el 23 de junio y “oficial” el 1 de julio.

Se ubica en la calle Costanilla Número 10. Cuenta con 150 metros cuadrados útiles y un total de tres plantas. Ahora mismo solo hay una habilitada, pero la idea pasa porque todo el espacio esté operativo muy pronto.

“He invertido más de 10.000 euros, todos mis ahorros. De momento trabajo yo solo, pero me gustaría contar con más personal. Libros, de momento, no tengo muchos. 120 nuevos y unos 5.000 de segunda mano”, explica.

La librería está inspirada en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que es el escenario principal de la saga de Harry Potter.

“He hecho un dragón en esqueleto de tres metros con una impresora 3D. También he dado forma a las estanterías y cuento con escaleras que llegan hasta arriba de las mismas. En el espacio también tenemos una armadura medieval que es real”, añade, hablando de su nuevo negocio.

La magia de Urueña

“El hecho de que Urueña tenga 10 librerías con 200 habitantes lo veo como una referencia en España y también a nivel europeo. Un ejemplo a seguir. Los clientes me han acogido con los brazos abiertos”, afirma el dueño de la nueva librería.

Afirma que muchas de las personas que por su negocio pasan “hacen vídeos” porque “les llama la atención la decoración” y “ven cosas distintas a otras librerías” como “el dragón que parece que se va a tirar encima”.

“De momento es pronto para poder vivir de ello. No he venido a hacerme rico. Elegí este trabajo y decidí abrir la librería pensando en ir evolucionando, poco a poco, y pensando en poderme jubilar aquí”, añade el emprendedor.

Nuestro entrevistado apunta que “no se veía trabajando más como azafato de vuelo aterrizando en Arabia y con tantas horas de trabajo” por lo que decidió abrir su librería acompañado de su perro Tomy.

De momento abre de jueves a domingo, y de lunes a miércoles completa trabajos de gestión para que su nueva librería vaya, poco a poco, asentándose. Su idea es que el negocio esté abierto, prácticamente, todos los días.

“Te tienen que gustar los pueblos pequeños para vivir en Urueña. Yo, aunque sea de Madrid, he acabado quemado de las ciudades grandes. Aquí, en la actualidad, puedo encontrar mi paz mental”, añade el de la capital que afronta sus primeros días como librero.

El objetivo que se marca, mirando al futuro, pasa por “seguir creciendo”. Añade que Urueña es un pueblo “con mucho potencial” y le gustaría que “creciera y llegara gente joven a instalarse en el lugar”.

“Me gustaría que, en un futuro, haya ferias medievales en Urueña, fiestas de Halloween y que el pueblo se convierta en un referente del arte y de la Edad Media”, finaliza.