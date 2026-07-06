José Alberto Torrecilla (65), periodista que se jubila tras 43 años: “Toca sacar brillo a la Tarjeta Dorada de Renfe”

José Alberto Torrecilla cerca de La Catedral de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“El periodista es una raza especial y va a seguir existiendo siempre y dando noticias. Un profesional del periodismo siempre va a tener su hueco, nunca se va a extinguir. Pueden llegar a aguantar en la profesión más de 40 años por mucho que los tiempos y todo cambien”, asegura José Alberto Torrecilla.

El vallisoletano ha sumado, ni más ni menos, que 43 años en el mundo periodístico, todo después de ganar un concurso de locutores deportivos que tuvo lugar en el Bar La Cabina de la ciudad del Pisuerga allá por el año 1983.

Tras pasar por la radio, la televisión y estar al frente, durante 20 años, de la comunicación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, nuestro entrevistado se ha jubilado este 11 de junio de 2026.

“Ahora toca sacar brillo a la Tarjeta Dorada de Renfe y quiero hacer un curso de cocina”, confiesa en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Toca disfrutar. Merecido lo tiene.

Su vida

“Me defino como una persona normal que tuvo la suerte de ganar un concurso de locutores deportivos que desarrollaba el Bar La Cabina en Valladolid. Me llamó José Miguel Ortega para formar parte de la redacción de deportes el 13 de noviembre de 1983 y ahí empezó todo”, explica José Alberto Torrecilla.

Nuestro entrevistado tiene 65 años y nació en Valladolid. Le encantaba jugar al fútbol y disfruta mucho viajando, que es lo que va a hacer ahora, después de años y años trabajando y con la llegada de la jubilación.

“Mi infancia fue muy buena y la recuerdo con cariño. Estudiaba en el Colegio San José, iba a clase, jugaba al fútbol, en equipos federados a los que pertenecía, y me volvía para casa”, apunta el pucelano.

Cuando era pequeño no sabía lo que quería ser de mayor. Le gustaba el derecho. Sin embargo, comenzó su carrera profesional en el bar de su padre, echándole una mano entre los años 1980 y 1983 hasta que el periodismo llamó a su puerta.

Su carrera periodística

“Tras ganar el concurso del Bar La Cabina en 1983 estuve en la radio hasta 1995. Posteriormente pasé a formar parte del gabinete de prensa de Cadalsa Sport hasta el año 1997. Después entro en la televisión, en Canal 29, hasta el 2006 y, desde entonces, he estado al frente de la Asociación de Hostelería. Sumo 43 años como periodista”, asegura nuestro entrevistado.

Desde 1983 hasta 2026. Casi nada. Los últimos 20 años los ha dedicado a comandar el gabinete de comunicación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

“El cambio de pasar de la televisión al gabinete de la Asociación de Hosteleros recuerdo que me costó mucho al principio. No tiene nada que ver ser periodista y dar información con estar en un gabinete donde tienes que dar tú toda la información a los medios. Tardé en cambiar el chip”, asegura.

José Alberto, tras estos 43 años sumergido en el mundo periodístico se jubilaba el pasado 11 de junio.

Los mejores y peores recuerdos y la profesión

“Recuerdo con mucho cariño el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de 1985 o la Copa de la Liga del Real Valladolid del 84, cuando yo estaba en la radio. Y también, estando en la televisión, los programas que hacíamos en la playa. Había un gran ambiente”, afirma el vallisoletano.

No se olvida, tampoco, estando al frente de la prensa del gabinete de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid del “gran nivel gastronómico de la ciudad” que “era reconocido por cocineros y organizadores de certámenes”.

De los peores momentos que se le vienen a la mente fue aquel 11 de septiembre de 2001 con los atentados en los que murieron miles de personas y él estaba haciendo un programa de televisión. “Fue muy duro hacer cuatro horas seguidas de cobertura de ese acontecimiento”, señala.

José Alberto Torrecilla con la Iglesia de La Antigua de fondo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“El periodismo ha cambiado mucho desde el año 1983 en el que yo empecé. Han cambiado los medios, la profesionalidad, la forma de luchar y ganarse la vida. No tiene nada que ver”, apunta.

Mucha razón lleva.

La jubilación

“El 11 de junio me jubilé. Cumplía los 65 el 12 de ese mes. Todo, después de 43 en la profesión. Ahora toca sacar brillo a la Tarjeta Dorada de Renfe y quiero hacer un curso de cocina”, añade José Alberto Torrecilla.

Nuestro entrevistado nos confiesa que dejar la profesión le “ha dado pena” pero señala también que “estaba muy cansado”.

“La caída que tuve, en la que me rompí el menisco y el ligamento me hacía que no pudiera estar bien al cien por cien. Lo mejor para la Asociación Provincial de Hostelería y para mí era la jubilación”, añade de forma honesta.

Ahora, el periodista ya jubilado quiere “vivir tranquilo” tras el deber cumplido además de “ser feliz y aprovechar el tiempo lo mejor posible”.