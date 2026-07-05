Los fallecidos en el accidente de la A-67 son Iván Sanz, director de Dehesa de los Canónigos, su mujer y dos hijos

Iván Sanz era el director gerente de la finca de la Dehesa de los Canónigos Eduardo Margareto / ICAL ICAL

El director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz, junto a su mujer, Irene Garijo, y dos de sus hijos, de 48, 45, 17 y 14 años respectivamente, son los fallecidos en el trágico accidente que ha tenido lugar este domingo sobre las 16.20 horas en la A-67, en Herrera de Pisuerga (Palencia).

Según la última información, otra de sus hijas, menor de nueve años, que se encontraba en estado muy grave en el Hospital Universitario de Burgos tras ser trasladada en helicóptero, ha sido intervenida quirúrgicamente y, dentro de la gravedad, se encuentra estable.

La principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.

El velatorio tendrá lugar a partir de las 17 horas de este lunes, en el tanatorio de las Contiendas de Valladolid.

La salida de vía del vehículo se registró a las 16:20 horas en la A-67, a la altura del punto kilométrico 83, sentido decreciente, en el término municipal de Herrera de Pisuerga.

En un primer momento, la Dirección General de Tráfico (DGT) informó del corte de la autovía en ese punto, en dirección hacia Palencia capital, si bien una hora después fue reabierta a la circulación.

La noticia ha causado una profunda consternación en toda Castilla y León y de manera muy especial en el sector vitivinícola de la comunidad.

Iván Sanz era muy conocido por la actividad de su bodega, una de las más destacadas de la Denominación de Origen Ribera del Duero, con 37 años de trayectoria, ubicada en Pesquera de Duero (Valladolid).

Iván Sanz, ingeniero técnico agrícola, dirigía la bodega junto a su hermana Belén, encargada de la Dirección Técnica y Enología.

La familia Sanz ha mostrado a través de X su agradecimiento por las condolencias y por las muestras de cariño.

Asimismo, han señalado que facilitarán información del velatorio y funeral “en cuanto sea posible”.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, se ha mostrado tremendamente impactado por la muerte en accidente de Iván Sanz, de su mujer Irene Garijo, trabajadora de la Diputación de Valladolid, y de sus hijos.

"Iván e Irene eran, cada uno desde su responsabilidad, colabores cercanos de una generosidad sin límites. Sus muertes nos dejan un vacío y un dolor que tardaremos mucho tiempo en poder superar", según Íscar.

"Mi total apoyo y cariño para toda la familia, muy especialmente para Mariluz, en este durísimo momento", finalizaba su mensaje en X.

También el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su profunda consternación por el trágico accidente. "Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", señaló.