Un incendio que puso contra las cuerdas: origen desconocido y deja al Ayuntamiento sin dos camiones de Bomberos

El incendio de este viernes en Valladolid Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

Momentos duros. El incendio declarado en la tarde de este viernes en una empresa dedicada a la venta de palets situada entre la N-601, junto al colegio de San Agustín y el barrio de Pinar de Jalón, quedó finalmente controlado tras varias horas de intensa intervención, aunque sus causas continuaron sin esclarecerse.

Las llamas calcinaron parte de las instalaciones de la empresa y generaron una densa columna de humo negro visible desde numerosos puntos de Valladolid, que fue arrastrada por el viento hacia la zona sur de la ciudad. La magnitud del incendio provocó que se cortara temporalmente al tráfico la VA-20 en las inmediaciones de su enlace con la N-601.

El fuego movilizó un amplio dispositivo de emergencias integrado por 16 bomberos de Valladolid, 30 agentes de la Policía Municipal y efectivos de la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, Protección Civil, Adif y las compañías suministradoras de gas y electricidad.

En los primeros momentos, las llamas avanzaron sin control, aunque la situación pudo estabilizarse aproximadamente dos horas y media después del inicio del incendio.

Durante las labores de extinción se produjo una de las consecuencias más destacadas del operativo: la pérdida de dos vehículos del Servicio de Extinción de Incendios de Valladolid, una bomba pesada y una nodriza, según informó el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió hasta 165 llamadas de ciudadanos alertando de la gran columna de humo y de las llamas. Inicialmente se creyó que el incendio afectaba a una zona de cultivo próxima a una masa forestal, aunque posteriormente se confirmó que el origen del fuego se encontraba en las instalaciones de la empresa de palets, donde se almacenaban restos de madera.

Bomberos apagando el incendio Ayto. Valladolid

Una vez controlado el incendio, permaneció desplegado un retén de vigilancia para evitar posibles reactivaciones durante la noche debido al viento.

El concejal Alberto Cuadrado destacó el trabajo realizado por los Bomberos de Valladolid, subrayando el elevado riesgo que asumieron durante una intervención que permitió evitar consecuencias mayores pese a las importantes pérdidas materiales registradas.

Explicó que, aunque el incendio quedó controlado, durante las labores de extinción los Bomberos perdieron dos vehículos, una bomba pesada y una nodriza.

Además, señaló que un retén permanecería durante la noche vigilando la zona para evitar que el viento pudiera reactivar el fuego.

Los concejales Alberto Cuadrado e Ignacio Zarandona pendientes de la evolución del incendio Ayuntamiento de Valladolid

Cuadrado quiso agradecer públicamente el trabajo realizado por los Bomberos de Valladolid y aseguró que la ciudadanía debe estar "eternamente agradecida" por el esfuerzo "muy, muy serio" realizado durante la intervención.

Asimismo, recordó que este tipo de incendios suponen "trabajos de un gran riesgo" para los efectivos, por lo que pidió a los vallisoletanos que tengan "en consideración" la labor que desempeñan y les agradezcan su actuación.

El edil destacó el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia y defendió que la intervención puso de manifiesto el elevado riesgo al que se enfrentan los bomberos. "La ciudad debe estar eternamente agradecida por el esfuerzo muy, muy serio que han realizado", afirmó, al tiempo que recordó que este tipo de actuaciones conllevan "trabajos de un gran riesgo" para los efectivos.

Bajar la temperatura

Una dotación completa de Bomberos de Valladolid, formada por seis efectivos, continúa este sábado en la zona donde ayer tarde se declaró un incendio en una empresa dedicada a la venta de palets, situada entre la N-601, cerca del colegio de San Agustín, y el barrio del Pinar de Jalón.

Una vez controlado el fuego anoche, las labores se centran ahora en refrescar el espacio, con el objetivo de bajar la temperatura y echar agua en diferentes áreas. La previsión que maneja el cuerpo de emergencias es que continúen allí hasta la tarde de este sábado.