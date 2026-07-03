La exmujer de Óscar Puente destruye sus anillos de casada en una joyería: "Ya no representan nada para mí"

A la izquierda Laura Soria junto a Óscar Puente y a la derecha, en la joyería Be Joya Valladolid. EL ESPAÑOL CYL

En un gesto cargado de simbolismo y empoderamiento, la jueza Laura Soria Velasco ha decidido cerrar definitivamente un capítulo de su vida.

La exmujer del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llevado sus anillos de pedida y de casada a una joyería de Valladolid para fundirlos y convertirlos en una nueva pieza que represente su renacer.

El vídeo, compartido en su cuenta de Instagram por la joyería Be Joya Valladolid el pasado 9 de junio, se ha hecho viral estos días y ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales.

En las imágenes, Laura aparece relajada y sonriente junto a la joyera. "Hola Elsa, te he traído los anillos que comentamos. Ya sabes que me divorcié hace unos años y ya no representan nada para mí. Quiero darles otro aire y que no me traigan recuerdos del pasado", explica con naturalidad.

La dependienta le muestra varios diseños: uno en forma de sol, que simboliza el renacer, y otro de tres sortijas. Laura se decanta por este último y, al ver el resultado final, no puede ocultar su emoción: "¡Qué maravilla! Cómo brilla, qué bonita. No me puede gustar más y no puede ser más ponible".

La joyera remata con una frase que ya es casi un lema: "Lucir esta nueva etapa".

La joyería acompañó el vídeo con un mensaje lleno de cariño: "Laura, gracias por confiar en nosotros para transformar tu anillo de pedida y convertirlo en el reflejo de una nueva etapa. Gracias por apostar por ti, por tu fuerza y por tu renacer".

Laura respondió agradecida: "Gracias a vosotros!! Sois estupendos!!! Y el anillo es maravilloso".

Dos décadas en común

Laura Soria y Óscar Puente estuvieron casados durante más de dos décadas. Se conocieron en Valladolid y tuvieron dos hijas, Carmen e Isabel, de 20 y 19 años.

Su separación se produjo de forma discreta y el divorcio se oficializó en 2023, el mismo año en que Puente hizo pública su relación con Yasmina Gregori, con quien tuvo a su tercer hijo, Óscar, en mayo de 2025.

Hasta ahora, Laura había mantenido un perfil bajo, centrada en su trabajo como magistrada en el Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid. Este vídeo marca, sin embargo, un antes y un después: una declaración pública de que ha pasado página.

Más allá de lo que pueda interpretarse como un mensaje directo, el acto de Laura conecta con una tendencia cada vez más común: transformar joyas con carga emocional en piezas nuevas que celebren el presente.

Muchas mujeres que han pasado por un divorcio o una ruptura dolorosa optan por fundir sus anillos para crear algo propio, liberador y lleno de luz.

En este caso, el resultado es una joya brillante, moderna y "superponible", como ella misma destacó, perfecta para lucir en esta nueva etapa vital.

El vídeo ha generado reacciones de admiración por su fortaleza y comentarios sobre la visibilidad pública del gesto. Pero al final, lo que queda es la imagen de una mujer decidida, sonriente y dueña de su historia, que elige transformar el pasado en algo bonito para el futuro.