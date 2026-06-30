La Fundación COTEC, con Felipe VI como presidente de honor, elige Valladolid para su próxima reunión del patronato

Valladolid acogerá la próxima reunión del patronato de la Fundación COTEC, bajo la presidencia de honor del Rey Felipe VI, el 1 de diciembre de 2026, tal y como ha avanzado el propio Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de la ciudad del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, participó este pasado lunes en una reunión institucional en Madrid con Felipe VI en la que se concretó la designación de Valladolid como sede de este encuentro que implica un importante reconocimiento.

Este hito situará, de nuevo, a Valladolid a la vanguardia en materia de innovación, desarrollo económico y transferencia del conocimiento.

La designación de la ciudad como sede de la reunión consolida la apuesta de Valladolid por un modelo de crecimiento basado en la innovación, el talento, la colaboración entre instituciones, empresas, universidades y centros de investigación, además de por el impulso de políticas públicas para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La Fundación COTEC representa una de las instituciones de mayor prestigio y proyección en España dentro del campo de la innovación. Atesora una trayectoria de tres décadas promoviendo el análisis, el debate y la puesta en marcha de iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad innovadora de España.

En su patronato se reúnen representantes del mundo empresarial, académico e institucional. La relevancia de la labor de esta entidad en el ámbito de la innovación como motor de progreso económico y social se refleja en su Presidencia de Honor, a cargo del Rey.

La candidatura de Valladolid fue presentada el 24 de junio de 2025, cuando el Ayuntamiento trasladó las capacidades de la ciudad para acoger un encuentro de esta relevancia.

Para ello, se aludió al ecosistema innovador, su tejido empresarial, su potencial universitario y su creciente protagonismo en sectores estratégicos vinculados a la transformación tecnológica.

Esta reunión se presenta como una oportunidad para ubicar a Valladolid en el centro del debate nacional sobre innovación, competitividad y desarrollo, favoreciendo el intercambio de conocimiento entre los principales actores del ecosistema y reforzando la proyección de ciudad comprometida con el futuro, la sostenibilidad y el progreso.