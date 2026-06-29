Grandes expertos analizan la relación de los jóvenes con el vino en un nuevo curso de verano de la UEMC

Un curso de verano centrado en el mundo del vino de la UEMC.. Fotografía: UEMC.

El vino en Castilla y León en general y en Valladolid en particular sigue siendo uno de los grandes símbolos culturales de nuestro país. Sin embargo, hay una cuestión que preocupa y es que cada vez cuenta con una presencia menor en determinados momentos de consumo, centrándonos en las nuevas generaciones.

¿Por qué los jóvenes beben menos vino? ¿Tiene el sector un problema de comunicación, de imagen o de producto? ¿Ha dejado de formar parte de sus códigos culturales?

Estas serán algunas de las preguntas que centrarán la XV edición del Curso de Verano del Vino de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) que se va a celebrar los días 15 y 16 de julio en Valladolid bajo el título ‘Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?’.

El encuentro reunirá en Valladolid a bodegueros, sumilleres, periodistas especializados, responsables de comunicación, creadores de contenido y expertos en turismo, marketing y nuevas tecnologías.

Todo para analizar cómo están cambiando los hábitos de ocio y consumo de las nuevas generaciones y qué puede hacer el sector vitivinícola para seguir siendo relevante en el futuro.

Del tardeo al movimiento sober curious

La inauguración del Curso correrá a cargo del rector de la UEMC, David García López, el miércoles 15 a las 10:45 horas. La primera sesión arrancará a las 11 horas con la mesa redonda ‘Del tardeo al sober curious: cómo han cambiado los planes’, centrada en los profundos cambios sociales y culturales que han transformado las formas de ocio de los jóvenes.

Participarán Santi Rivas, crítico, divulgador y una de las voces más influyentes del vino en España; Flor Bonet, gerente del Palacio de Canedo de Prada A Tope; Vicente Ortega, impulsor del encuentro Catarsis, que ha conseguido unir vino y música para atraer a cientos de jóvenes en Valladolid.

También, Pablo Parrilla, vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes y director de Expansión de Pangea.

La sesión analizará fenómenos como el auge de estilos de vida más saludables, los cambios en las formas de viajar y socializar o la aparición de movimientos como el sober curious, que cuestionan el papel tradicional del alcohol en determinados espacios de ocio.

¿Hablan de vino las redes sociales?

La comunicación será otro de los grandes ejes del curso. La mesa ‘La importancia del lenguaje: ¿Las redes sociales beben vino?’ abordará, a partir de las 11:45 horas, hasta qué punto el vino está presente en las plataformas digitales donde los jóvenes construyen hoy sus referencias culturales y de consumo.

Participarán Mónica Rosón ‘La Cataora’, sumiller profesional y una de las divulgadoras del vino más seguidas en redes sociales; Sofía Atienza, creadora de contenido y cofundadora del proyecto Lacrima Terrae; Ana Portela, directora de Comunicación de Bodegas José Pariente; y María Luisa Sánchez, directora de Vinoinfluencers World Awards.

La jornada concluirá con la mesa ‘La cata: una nueva forma de entender el vino’, dedicada desde las 12:30 horas a explorar cómo las experiencias de cata pueden adaptarse a nuevos públicos y nuevas formas de relacionarse con el producto.

Participarán Juanma Terceño, Brand Manager del Grupo Arzuaga y Pazo de Rubianes; Lucía San José, de Bodegas Divina Proporción; y el periodista especializado Javier Pérez Andrés. La sesión finalizará con una experiencia de cata y aperitivo.

¿Tiene el vino un problema de imagen?

La segunda jornada pondrá el foco en una cuestión cada vez más presente en el sector: la percepción que tienen los jóvenes del vino.

La mesa ‘La percepción de los jóvenes y nuevos conceptos de bodegas y botellas: ¿Tiene el vino un problema de vibe?’ reunirá, a partir de las 11 horas, a Ana Carazo, fundadora de Bodegas La Loba; Carlos González, director técnico de la Guía Peñín; y José Antonio Santiso, responsable de Bodegas Santiso González.

Los participantes debatirán sobre si el vino sigue siendo percibido por parte de los jóvenes como un producto excesivamente técnico, complejo o alejado de sus códigos culturales actuales, así como sobre la necesidad de repensar formatos, diseño, comunicación y experiencias.

Las bodegas que sí están conectando con los jóvenes

El programa continuará a las 11:45 horas con la mesa ‘Empezar a crear comunidad: las bodegas que sí están conectando’, donde se compartirán experiencias reales de proyectos que han logrado acercarse a nuevos consumidores mediante el enoturismo, la gastronomía, la música, las redes sociales o nuevas estrategias de marca.

Intervendrán Juan Príncipe, de Bodega César Príncipe; Teresa Sanz, de Bodega Severino Sanz; y Francisco Barona, uno de los elaboradores de referencia de la Ribera del Duero.

Inteligencia artificial, vino sin alcohol y nuevos modelos de consumo

La última mesa redonda, ‘El futuro del vino: tradición, IA y nuevos códigos’, analizará desde las 12:30 horas cómo tecnologías como la inteligencia artificial, los formatos digitales, la creación de comunidades online o categorías emergentes como los vinos sin alcohol pueden transformar la forma de producir, comunicar y consumir vino.

Participarán Javier Bermejo, creador de contenido de Descorchando en Bodegas; Juan Beda, cofundador de Eventival; y Beatriz Moro, presidenta de Win, la línea de vinos sin alcohol de Bodegas Familiares Matarromera.

La jornada incluirá a las 13:15 horas la entrega del Premio ‘Toda una vida dedicada al mundo del vino’ y concluirá con un brindis en honor al premiado y una cata de clausura con Zarvi Rosado, de Bodegas Vizar.

La XV edición de este curso cuenta con la colaboración para la coordinación de contenidos de la agencia especializada en vino ARGI Comunicación y la moderación de la periodista María Benito.

Una acción que pretende abrir un debate sincero sobre uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector vitivinícola: volver a conectar con unas generaciones que consumen, se informan y se relacionan de forma muy diferente a las anteriores.

Esta acción formativa se enmarca en los Cursos de Verano UEMC 2026, que incluirán también, los días 8 y 9 de julio, el curso ‘Sueño, salud y bienestar’, dedicado a analizar el insomnio y las claves para mejorar la calidad del descanso.