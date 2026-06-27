Cristina Pedroche se da un baño de masas en el Premier Padel de Valladolid: "Volvemos a casa con la tripa y el corazón llenos"

Cristina Pedroche ha sido una de las protagonistas inesperadas de la jornada de este sábado en el Oysho Valladolid Premier Padel P2.

La presentadora madrileña aprovechó su visita al prestigioso torneo, que se celebra en la Plaza Mayor de Valladolid, para disfrutar del mejor pádel del mundo y corresponder al cariño de los cientos de aficionados que se acercaron a saludarla.

A través de sus redes sociales, Pedroche compartió su entusiasmo por una jornada que calificó de "diferente". "Está siendo un sábado diferente y lo estoy disfrutando un montón", escribió junto a varias imágenes de su paso por el torneo.

La colaboradora televisiva explicó que uno de los principales motivos de su viaje era apoyar a Nuria Rodríguez, una de las sensaciones del circuito femenino, que junto a la italiana Giulia Dal Pozzo ha firmado un brillante torneo hasta alcanzar las semifinales. "Están siendo la pareja revelación y hoy han vuelto a dar una lección de pádel y profesionalidad", destacó Pedroche.

La visita tuvo también un marcado carácter familiar. La presentadora agradeció el apoyo de sus acompañantes, el trato recibido por parte de Joma —patrocinador del torneo y de varias jugadoras— y la atención de la organización, con una mención especial a la directora del evento por las facilidades ofrecidas a sus padres. "Gracias a Marcos y a Marido por aguantar mis nervios. Gracias a mi familia de Joma por el trato y a la directora del torneo por ayudar a mis padres. Laia e Isai no han podido pasárselo mejor".

Aseguró que los más pequeños de la familia disfrutaron al máximo de la experiencia y destacó la gastronomía vallisoletana antes de poner rumbo de regreso a Madrid.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la jornada fue el contacto con el público. Pedroche quiso agradecer el cariño recibido durante todo el día. "Gracias a todos los que habéis venido a saludar, habéis sido encantadores", escribió.

La presentadora cerró su mensaje con una declaración de cariño hacia la ciudad: "Ya volvemos a casita con la tripa y el corazón llenos. Gracias", después de una visita que volvió a demostrar el enorme tirón popular del que goza y el ambiente que se vive estos días en Valladolid con motivo de una de las grandes citas internacionales del pádel.