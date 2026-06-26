Mojados viaja al siglo XVI para revivir el encuentro de Carlos V y Fernando de Habsburgo: programa completo

Carlos V y Fernando Habsburgo volverán a protagonizar el viaje al pasado que cada primer fin de semana de julio se produce en Mojados (Valladolid). Una cita anual que ya acumula 19 ediciones y que convertirá a la localidad en el corazón de un imperio.

'Mojados, corazón de un imperio' tendrá lugar los 3, 4 y 5 de julio, aunque hay actividades programadas desde este lunes, 29 de junio, en el círculo cultural auditorio. La programación contempla, a su vez, la X Feria Mojados Tapeando', exposiciones, un mercado renacentista, desfiles y rutas teatralizadas.

La semana cultural arrancará con un ciclo de conferencias el lunes 29 de junio con la presentación del libro 'Carlos V y el misterio del mapa perdido', un proyecto creativo dirigido por Marta Marcos que se ha originado a través de la imaginación de los más pequeños de Mojados.

Ciclo de conferencias de la semana cultural de Carlos V en Mojados.

Todas estas conferencias tendrán lugar a partir de las 19:30 en el círculo cultural auditorio de Mojados. La segunda ponencia se celebrará el martes 30 de junio bajo el título 'Carlos V e Isabel de Portugal, aspectos jurídicos de su matrimonio. V centenario 1526-2025'.

Coincidiendo este año con el eclipse solar total del 12 de agosto, este año se celebrará la conferencia 'La astronomía en tiempos de Carlos V' el miércoles 1 de julio.

El encargado de impartirla será Juan Antonio Medina Cuaresma, físico y ambientólogo, además de director de Buteo Iniciativas Ambientales, una empresa reconocida por Starlight.

El ciclo de conferencias culturales culminará el jueves 2 de julio con la presentación de la novela histórica 'El último viaje de Carlos C' y cómo crear un producto cultural original que permite recorrer la geografía española. Será la escritora y periodista holandesa Marion Hoogwegt la encargada del acto.

3, 4 y 5 de julio

Los días grandes de esta conmemoración arrancarán el viernes 3 de julio a partir de las 20:00 horas con la recepción de autoridades e inauguración de la Feria Renacentista desde el balcón del Ayuntamiento de Mojados.

La protagonista del acto inaugural será la propia aposentadora Marion Hoogwegt, quien también es la creadora de proyectos de turismo rural responsable en España.

Tras la inauguración desde el balcón se visitará la exposición de instrumentos musicales 'La música en la memoria' de Mariano Arranz, quien además impartirá una demostración en el círculo cultural auditorio. Dicha muestra permanecerá abierta hasta el último día, en horario de 19:30 a 23:00 el viernes y de 11:00 a 14:00 y de 19:30 a 21:00 el sábado y domingo.

Seguidamente se inaugurará el Mercado Renacentista de artesanos, con visita y bailes populares a cargo de la asociación 'Luisa Sanz' en la Plaza de Santa María.

A las 22:30 horas de este primer día tendrá lugar la primera ruta teatralizada 'Mojados, historia y naturaleza' de la mano del grupo local 'La Tramoya' y Buteo Iniciativas Ambientales, saliendo desde el Puente Viejo.

Ya el sábado, 4 de julio, el mercado abrirá a las 11:00 horas. Este día habrá animación de calle con Zoloptroko Teatro y se celebrarán talleres infantiles entre las 11:30 y 13:30 en la Plaza de Santa María.

La segunda ruta teatralizada arrancará a las 12:00 y por la tarde, a las 20:30, tendrá lugar el pasacalles y desfile de las comitivas de Carlos V y Fernando de Habsburgo, que se encontrarán y se impondrá el Toisón de Oro en la Plaza de San Juan.

A continuación se lanzarán las flechas conmemorativas desde el Ayuntamiento de Mojados y a las 00:00 se celebrará el gran espectáculo nocturno a manos del grupo 'Aestus Show' en la Plaza de San Juan.

Mojados despedirá a Carlos V y Fernando de Habsburgo el domingo 5 de julio. Para este último día habrá de nuevo la ruta teatralizada, talleres infantiles y paseos en ponis en la Plaza de Santa María, un taller de aves rapaces y una misa renacentista a partir de las 12:30 en la Iglesia de Santa María.

Finalmente, a las 21:00 el pueblo despedirá al cortejo real con bailes del renacimiento en la Plaza de Santa María y la programación terminará con el espectáculo 'La Noche del Fénix Ardiente, de la compañía Kabayl Zingary, a partir de las 22:00 en la Plaza de San Juan.

Mojados conjugará historia y gastronomía en la semana de Carlos V.

Paralelamente, durante estos tres días se celebrará la X Feria Mojados Tapeando. Una iniciativa que conjuga la gastronomía con la historia y que ofrece pincho más bebida por 3,5 euros en los establecimientos participantes: As de Tapas, Bistró, El Recreo de los Obispos, La Real, Mangú y Zaguán.