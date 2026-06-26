Una inversión histórica de 750.000 € en Tordesillas: el CEIP Pedro I se transforma con una gran cubierta exterior

El Ayuntamiento de Tordesillas ha culminado uno de sus proyectos más ambiciosos a nivel educativo, pues tras la finalización de las obras de adecuación de la pista deportiva y la ejecución de la nueva cubierta, ha puesto el broche a una de las actuaciones más importantes llevadas a cabo en la última década en el CEIP Pedro I.

El consistorio apunta que “esta no es la única acción que ha ejecutado en el centro, pues en los últimos seis años ha trabajado para transformar y mejorar el colegio, llegando a dirigir a estos fines una inversión histórica que asciende hasta los 750.000 euros”.

Desde el equipo de gobierno subrayan que estas actuaciones responden a una planificación destinada a mejorar progresivamente las instalaciones del CEIP Pedro I, garantizando espacios más accesibles, seguros, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales del alumnado.

Además, destacan que para llevarlo a cabo ha sido necesaria la colaboración entre administraciones y la captación de financiación procedente de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid, Fondos Europeos y recursos propios del Ayuntamiento de Tordesillas.

Sobre la nueva cubierta, que se está ejecutando con una inversión de 210.000 euros, anuncian que en breve verá sus obras finalizadas y, el próximo curso, la comunidad educativa del centro podrá disfrutar de las facilidades que este nuevo espacio ofrece.

Y es que esta pista cubierta permitirá mejorar las actividades deportivas y educativas durante todo el año, protegiendo al alumnado de las inclemencias meteorológicas y ampliando las posibilidades de uso de este espacio escolar.

Cabe señalar que esta no es la única intervención que el Ayuntamiento de Tordesillas ha realizado en el centro, pues a lo largo de los últimos seis años ha llevado a cabo trabajos de mejora que pasan por la creación de nuevos espacios educativos, mejoras en la accesibilidad, acciones sobre eficiencia energética o la renovación de parques infantiles.

En concreto, a la pista deportiva cubierta se suma, en materia de instalaciones, la rehabilitación de un antiguo barracón para la creación del aula de Educación Infantil de 1 a 3 años, que comenzará a funcionar este curso 2026-2027; la adecuación de un segundo barracón para nuevos usos educativos; la adaptación del Aula Sustitutiva de educación especial; y la colocación de puertas exteriores antipánico.

Sobre accesibilidad se han instalado dos nuevos ascensores y una pasarela, y además se han renovado y mejorado los parques infantiles, creando espacios más seguros, modernos y adaptados para el disfrute de los más pequeños.

Por otro lado, en materia energética se han instalado placas solares de autoconsumo y renovado el cuadro eléctrico del centro, además de ejecutar en otro orden de cosas el hormigonado y mejora de zonas de paso, el mantenimiento de las zonas verdes con una mayor inversión en personal municipal y un proyecto de renaturalización de espacios exteriores financiado por la Junta de Castilla y León.

Una vez terminadas las inversiones previas necesarias en materia energética, el Ayuntamiento estudiará también la implantación de un sistema más adecuado para la climatización del centro, atendiendo así una demanda trasladada por numerosas familias. Asimismo, se continuará avanzando en accesibilidad con la instalación de un nuevo ascensor en el edificio donde se ubica la biblioteca.

El Ayuntamiento de Tordesillas mantiene de esta manera un firme compromiso con la educación pública y, según aseguran, seguirán trabajando “para ofrecer a nuestros niños y niñas unas instalaciones modernas, eficientes y de calidad”.

Además, se tiene prevista la adecuación del antiguo patio y de la antigua casa del conserje del centro educativo para su transformación en una nueva instalación multiusos al servicio de la comunidad educativa. Este nuevo espacio permitirá ampliar las posibilidades de uso del centro, ofreciendo un entorno versátil para el desarrollo de actividades educativas, culturales, formativas y de convivencia, adaptado a las necesidades actuales del alumnado y del conjunto de la comunidad escolar.

Del mismo modo, existe una comunicación permanente y una estrecha colaboración entre los responsables del centro educativo y el Ayuntamiento, lo que permite atender de manera ágil las demandas, necesidades y propuestas planteadas por la comunidad educativa.

Esta coordinación continua facilita la planificación y ejecución de actuaciones orientadas a mejorar las instalaciones, los servicios y el funcionamiento del centro, garantizando una respuesta eficaz a las necesidades detectadas.