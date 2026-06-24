"Se olvidaron de sus medallas": la AUGC critica la falta de reconocimiento a dos guardias civiles del crimen de Santovenia

Condecoración de los dos agentes de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga AUGC

Cuatro años después del doble crimen del 1 de julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Valladolid ha vuelto a denunciar con dureza el olvido institucional.

Después de que dos guardias civiles participantes en el operativo fueran condecorados este martes por el Ayuntamiento de Santovenia, la AUGC ha denunciado que la Comandancia de Valladolid "se olvidó de sus medallas".

"Evitaron más muertes la trágica madrugada del 1 de julio de 2022. Los primeros en llegar, encontrándose frente al asesino armado en la vía pública, y asistiendo al herido", han señalado en su cuenta de X.

El Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga ha sido quien ha reparado la injusticia. Ha entregado diplomas de reconocimiento a estos dos agentes en un acto sencillo pero cargado de emoción, rodeados de vecinos que valoran su valentía.

Aquella terrible madrugada, Pablo Antonio S., alias 'El Chiqui', asesinó a tiros a su vecino Dionisio Alonso Pardo y después se atrincheró en su vivienda.

Los dos guardias de servicio ordinario fueron los primeros en intervenir, con el peligro todavía activo. Posteriormente llegó la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuyo jefe, el teniente coronel Pedro Alfonso Casado, resultó gravemente herido y falleció días después. 'El Chiqui' fue condenado a 42 años y medio de prisión.