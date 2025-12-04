La Guardia Civil de Valladolid estalla contra Marlaska: "Es inaudito que los ayuntamientos hagan el trabajo del Ministerio"

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, y el jefe de la Comandancia durante una visita al Puesto Principal del municipio vallisoletano Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha estallado este jueves contra el Ministerio del Interior por el "menosprecio" que, a su juicio, sufre el Instituto Armado en la provincia de Valladolid.

El anuncio de que el municipio vallisoletano de Medina del Campo contará con una nueva comisaría de Policía Nacional sufragada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha desatado la indignación en la AUGC por el "agravio comparativo" que supone, ya que, según han denunciado, las instalaciones de la Guardia Civil, en cambio, deben construirlas los ayuntamientos.

El secretario general de la AUGC en Valladolid, José Manuel Martín, ha denunciado esta situación en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León y ha recordado que en Valladolid "se ha construido un cuartel por valor de 1,8 millones en Arroyo de la Encomienda y lo ha tenido que costear el Ayuntamiento de Arroyo" y que "se ha licitado un cuartel en Aldeamayor de San Martín por 1,7 millones y también lo va a construir el Ayuntamiento".

Martín ha denunciado que, mientras el Ministerio del Interior construye comisarías de la Policía Nacional a lo largo y ancho de la provincia, en cambio, "no invierte en acuartelamientos, infraestructura y material para la Guardia Civil". "Ya no es para nosotros, es que los ciudadanos pagan los mismos impuestos y no puede ser que si viven en Valladolid capital o en Arroyo de la Encomienda la inversión sea diferente", ha apuntado.

El secretario general de la AUGC en Valladolid ha asegurado que el Instituto Armado carece en la provincia de instalaciones que permitan la formación de los agentes. "No tenemos galería de tiro de fuego real, no tenemos galería de tiro virtual como tiene la Policía Nacional, no tenemos táser, ellos tienen 30 y nosotros solo dos", ha lamentado.

"Esto es inaudito"

Y se ha preguntado "qué hace la Secretaría de Estado de Seguridad que no está in vigilando en qué se gasta el presupuesto y permite estas grandes diferencias en el servicio que prestan a los ciudadanos cuando pagan los mismos impuestos para que se garantice su seguridad".

"¿Dónde se va el dinero para la Guardia Civil si no se gasta en infraestructuras y material para los agentes? No lo entendemos. Dependemos del mismo Ministerio del Interior y no puede ser que un Ayuntamiento pague un cuartel mientras el Ministerio sí que construye las comisarías y los ciudadanos de Medina del Campo no tienen que gastarse dos millones de euros en construirse unas dependencias policiales. Esto es inaudito", ha señalado.

Martín ha asegurado que "esto no se sostiene". "No puede ser que el presupuesto del Ministerio del Interior vaya para la Policía Nacional y que lo de la Guardia Civil lo hagan otras administraciones y que lo que podrían gastar en otras cuestiones, como limpieza o alumbrado, se lo tengan que gastar en lo que debería gastar el Ministerio del Interior. Además, no es la primera vez, esto es reiterativo. No puede ser que los ayuntamientos hagan lo que debería hacer el Ministerio", ha zanjado.