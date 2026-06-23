El restaurante que recomienda la Guía Michelin donde podrás comer por 44 euros: arroces perfectos con un truco único

Juan Carlos Jiménez Pradas, chef de Azul Mediterráneo, y a la derecha uno de los arroces del restaurante

Hay proyectos gastronómicos que tardan décadas en encontrar su identidad y otros que parecen nacer con una brújula hacia el éxito.

Es el caso del restaurante vallisoletano Azul Mediterráneo, que en apenas cuatro años de vida ha pasado de ser un sueño familiar a convertirse en la última incorporación de la prestigiosa Guía Michelin como restaurante recomendado.

La publicación francesa ha posicionado así al establecimiento ubicado en el Paseo Arco de Ladrillo de Valladolid como un destino imprescindible para los viajeros que buscan experiencias culinarias singulares en España.

Pero este reconocimiento no es un golpe de suerte, sino el resultado de superar un riguroso examen donde se evalúan al milímetro la regularidad de la sala, la calidad de la materia prima y la personalidad en cada plato.

Detrás de este éxito se encuentra la alianza entre el chef Juan Carlos Jiménez Pradas y el empresario Beto García.

Juntos fundaron el establecimiento en el año 2022 y, desde entonces, su trayectoria ha sido una carrera de fondo con numerosos galardones en tiempo récord.

En los últimos dos años, Azul Mediterráneo conquistó el Pincho de Oro de Valladolid y el accésit del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas con su creación Principino.

Un éxito que revalidaron a nivel autonómico logrando el galardón a la Mejor Tapa de Castilla y León gracias a Lechazus Deliciosus.

En 2026, se ha alzado con el primer premio del Certamen Gastronómico de la Trucha de León con Trucha en adobo y con el título a la Mejor Torrija Salada de España con su propuesta Torrija a la Importancia.

Para el chef, este nuevo reconocimiento supone la culminación de un viaje personal que comenzó gracias a la confianza de su familia y que ha convertido este proyecto, ante todo, en una fuente de "alegría" en su vida.

Juan Carlos Jiménez Pradas explica con orgullo que la inspiración de sus platos no se busca en laboratorios vanguardistas lejanos, sino que "nace de los recuerdos, de muchas tardes en familia y en los pinares".

Esa sensibilidad fue la que dio vida en su momento a Perenne, un pincho clave en su historia ya que, según detalla el propio cocinero, "fue el primero con el que conseguimos quedar entre los cuatro primeros del concurso de Valladolid".

Jiménez Pradas tiene claro que todos los logros son consecuencia directa del trabajo colectivo y afirma que "el equipo es el pilar fundamental" del negocio.

En sus palabras, "este reconocimiento es el resultado de muchas horas de esfuerzo y de la gran satisfacción de hacer todos los días algo bueno por las personas que se sientan a nuestra mesa", un lema que resume la filosofía del local.

Sus arroces de autor, sus tapas creativas y su cocina de producto han construido la identidad propia de Azul Mediterráneo, que apuesta por la reinterpretación contemporánea de sabores vinculados a la memoria gastronómica.

Además, es el único restaurante de Castilla y León que ha implantado la tecnología MimCook, un sistema inteligente de control del fuego de precisión que monitoriza las temperaturas y los tiempos de cocción para que cada arroz salga siempre en su punto.

El restaurante ofrece actualmente tres menús degustación. El primero de ellos es el Menú Brisa, que por un precio de 44 euros ofrece una toma de contacto ideal enfocada en sus snacks más icónicos y en sus célebres arroces.

Un paso más allá se sitúa el Menú Vientos de Levante, que por 47 euros añade un perfil diferente incorporando propuestas marinas de vanguardia a la propuesta.

Finalmente, pone a disposición del público el Menú Vientos de Poniente, un recorrido de largo formato por 57 euros diseñado para los paladares que buscan explorar toda la capacidad creativa de la cocina.