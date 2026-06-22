El Día Pruno baja el telón tras diez ediciones en la Ribera del Duero con 400 personas haciendo un brindis final

El Día Pruno celebró el pasado sábado su décima y última edición en el formato actual. El primer wine fest de la Ribera del Duero puso así el broche final a una trayectoria que ha marcado un antes y un después en las experiencias enoturísticas de la zona.

La cita tuvo lugar en Finca Villacreces, a orillas del río Duero y rodeada de viñedos y pinos bicentenarios. El evento reunió a 400 asistentes llegados desde diferentes puntos de España.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una inmersión en la cultura del vino.

Las actividades permitieron conocer de cerca los secretos de Pruno, uno de los vinos más reconocidos de la bodega y distinguido en su día por Robert Parker como el mejor vino calidad-precio del mundo.

La música fue uno de los grandes atractivos de esta edición.

La banda Veintiuno ofreció un directo que hizo vibrar al público. Antes, el grupo vallisoletano Bravo Maldonado abrió la programación musical, reforzando la apuesta de la bodega por el talento local.

Como novedad, el festival contó con un escenario Clandestino. Allí actuó la joven cantante Gloria Méndez, que ofreció un concierto íntimo entre barricas y fudres en el corazón de la bodega.

Concierto de Veintiuno Cedida

La edición de 2026 incorporó nuevas propuestas. Entre ellas destacaron un Taller de Perfume y una visita diferente a las instalaciones de la bodega.

También regresaron algunas de las actividades más populares de años anteriores, como el Escape Room, el Casino del Vino y la Anticata, una representación teatral que parodia con humor las catas de vino.

Los asistentes pudieron además recorrer los viñedos en bicicleta y participar en distintas experiencias vinculadas al territorio y al mundo del vino.

El vino fue el gran protagonista durante toda la jornada. En el wine bar se cataron las principales referencias de Villacreces, con especial atención a Creta, la última novedad de la bodega.

Presentado hace apenas unas semanas, este vino pudo ser descubierto por los asistentes en primicia durante el festival.

Con esta décima edición, el Día Pruno cierra una etapa que ha convertido a Finca Villacreces en un referente del enoturismo en la Ribera del Duero.