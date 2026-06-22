Cazado en la A-6, en un pueblo, con sus hijas de cuatro y seis años en el maletero: se enfrenta a cinco denuncias

Actuación de la Guardia Civil en la A-6, en Mota del Marqués. Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil ha procedido a denunciar al conductor de un turismo interceptado mientras transportaba a un número de personas superior al de las plazas autorizadas, viajando dos menores de edad dentro del maletero, ha informado la Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de junio, a la altura del punto kilométrico 200 de la Autovía A-6, dentro del término municipal de Mota del Marqués, en la provincia de Valladolid.

La Guardia Civil, que se encontraba realizando un dispositivo de seguridad, procedió a dar el alto a un turismo en el que viajaban inicialmente el conductor y tres ocupantes.

Al realizar la inspección del vehículo, los agentes descubrieron que en el interior del maletero se encontraban dos niñas, de cuatro y seis años de edad, las cuales se hallaban dormidas.

Las menores resultaron ser hijas del conductor y de una de las ocupantes, señalan desde la Guardia Civil, así como nietas de los otros dos pasajeros que viajaban en los asientos habilitados.

Cinco denuncias

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil formalizó cinco boletines de denuncia contra el conductor para su posterior remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid.

Una por exceso de ocupación, por transportar a un número de personas superior al de plazas autorizadas, seis ocupantes en un vehículo homologado para cinco.

Otra denuncia por emplazamiento inadecuado, por trasladar a personas en un lugar no destinado ni acondicionado para ellas, concretamente las dos menores en el maletero.

Dos denuncias relativas a la seguridad vial por circular con menores de estatura igual o inferior a 1,35 metros sin ningún tipo de sistema de retención infantil o cinturón de seguridad.

Y otra más por carecer de seguro, por circular sin constar en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de la conducción del vehículo.

Tras la finalización de la inspección y la notificación de las denuncias, las dos menores fueron evacuadas con seguridad del lugar en un servicio de taxi que disponía de los correspondientes sistemas de retención infantil, quedando acompañadas por dos de los familiares que viajaban en el turismo.