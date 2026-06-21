Carnero se atreve con la batuta y dirige a la orquesta de la escuela municipal en el Día europeo de la música

Carnero dirige a la orquesta de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras

El centro de Valladolid se ha transformado en un gran auditorio al aire libre para conmemorar el Día Europeo de la Música.

La iniciativa estrella ha tenido lugar en la calle Santiago, donde la Escuela Municipal de Música de Valladolid (EMMVA) ha sorprendido a los viandantes invitándolos a convertirse en directores de orquesta por un día.

La propuesta ha contado con una respuesta entusiasta por parte de los vallisoletanos, quienes no han dudado en romper la barrera del escenario, tomar la batuta y dirigir los acordes de la agrupación musical en pleno corazón de la ciudad.

Entre las numerosas personas que se han animado a liderar por unos minutos a la gran orquesta de la EMMVA han destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

Carvajal coge la batuta para dirigir a la orquesta

Ambos representantes institucionales han aceptado el reto de subirse al podio para guiar el ritmo de los músicos locales ante la mirada atenta del público congregado.

Desde la dirección de la Escuela Municipal de Música han querido mostrar públicamente su agradecimiento tanto a Carnero y Carvajal por su implicación, como a cada uno de los vecinos anónimos que han perdido el miedo escénico para guiar las notas de la banda.