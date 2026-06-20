Euromillones reparte un millón de euros en Valladolid y sonríe a una conocida administración de loterías
El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías de la calle Lencería.
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Valladolid se ha despertado hoy con un nuevo millonario.
El sorteo de Euromillones celebrado ayer viernes ha dejado en la capital del Pisuerga el codiciado premio de un millón de euros correspondiente al sorteo asociado de El Millón.
El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías número 7 de Valladolid, un despacho receptor de la suerte ubicado en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Lencería, número 1 (local 5).