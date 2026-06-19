María, la joven de 22 años que crea en una hora un himno para España en el Mundial: “Quiero sacar mi primer álbum”

La vallisoletana María de la Red Vicente crea un himno para España en el Mundial. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

España no ha comenzado ni mucho menos bien el Mundial 2026. Las críticas están siendo duras en las últimas horas con el plantel de Luis de La Fuente tras el empate sin goles del pasado lunes ante Cabo Verde. El choque del domingo ante Arabia Saudí se antoja vital.

María de la Red Vicente es una joven vallisoletana de 22 años que ha creado un himno para el Mundial 2026 que lleva el nombre de Gritando el Gol. Una composición musical de algo más de dos minutos que salió a la luz el pasado domingo, 14 de junio, a las 00:00 horas.

Nuestra protagonista asegura que en el mes de febrero “descubrió una aplicación para poner ritmo a letras” y no duda en afirmar que “en una hora tenía la idea con letra y todo”. Un himno que “busca unir a todo un país”.

“Veo el futuro con muchas ganas. Sacando más música y, siempre que pueda, trabajando en alguno de los grandes equipos de nuestro país o en alguna cadena de deportes importante”, afirma la vallisoletana.

Con una voz privilegiada, nuestra protagonista sueña con “sacar su primer álbum” entre lo que queda de este 2026 y 2027. Ojalá lo consiga.

La vida de María

“Me defino como una joven de 22 años, normal y corriente, como cualquier otra persona de su misma edad. Divertida, creativa, sociable, muy habladora, y también cercana, cariñosa y muy atenta a la gente que le rodea”, explica Meris, que es su nombre artístico.

Nuestra entrevistada nació en Valladolid un 27 de mayo de 2004. Es amante de la música y el deporte y, en la actualidad, es estudiante y, en horario escolar, entrena a equipos de Valladolid de voleibol.

“Cuando era pequeña, a pesar de dudar entre ser profesora o peluquera, siempre quise ser cantante y actriz. Me aprendía toda la discografía de las películas o musicales, cantaba y bailaba dichas coreografías y letras como si fuera una obra de teatro”, añade nuestra entrevistada.

La pucelana recuerda su infancia como “muy buena” y con “mucho cariño”. Pasando tiempo con su familia y hermanos. También con sus abuelos. Recuerda con nostalgia su infancia, como afirma.

“Estudié tres años de filología inglesa en la Universidad de Valladolid y decidí cambiarme porque me di cuenta de que no era el camino que quería seguir. Este año he comenzado a estudiar una Formación Profesional de Marketing y Publicidad, con el interés de encaminarlo al marketing deportivo”, añade.

Todo antes de hablar de su canción.

La idea

“En febrero descubrí una aplicación en la que se podía poner ritmo a tus letras. Llevaba rondando en mi cabeza mucho tiempo la idea de hacer algo de estilo fiestero y pensando en el Mundial. Algo distinto a lo que hago que son baladas y temas íntimos al piano”, añade la vallisoletana.

Fue entonces cuando comenzó a componer. A quitar y a poner y todo fluyó de forma rápida. “En una hora tenía la idea, con letra y todo, aunque seguía habiendo cosas que me faltaban, pero la letra estaba”, afirma.

Nuestra entrevistada comenzó a componer hace años. Escribía pequeñas canciones de carácter infantil en un principio. Comenzó a hacerlo, más en serio, cuando contó con su primer teclado allá por el año 2018.

A “finales de agosto o comienzos de septiembre saldrá un single llamado ‘Espero que me llames’” donde “mostrará su lado más íntimo” tras componer todos estos años.

“Ahí ya, de tantos años, llené un cuaderno entero con ideas que aún conservo. Además, estar en la Escuela Municipal de Música de Valladolid desde los 12 años me ha ayudado muchísimo, tanto a madurar como a crecer artísticamente. He aprendido de muchas de las personas que trabajan allí, mis profesoras tanto de piano como de canto me ayudan y escuchan con cada composición que les enseño”, explica.

Todo sin olvidarse del director y de todo el equipo de la Escuela que “siempre” apoyan a la joven, y al resto de estudiantes, en todo lo que pueden.

Su himno: Gritando el Gol

“A Gritando el Gol lo definiría como un himno pegadizo. Sin duda. Lo escuché una vez y estuve todo el día con el estribillo en la cabeza. Sobre todo, diría que es un himno para disfrutar, gritar y saltar, apoyando a la Selección, por supuesto. La canto con Dies, un amigo mío”, explica María.

Otra imagen de María. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Con su pieza musical, de algo más de dos minutos y que salió el domingo 14 a las 00:00 hora peninsular, antes del primer partido de España ante Cabo Verde, nuestra protagonista quiere transmitir “unión”. Se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.

“Siento que hace muchos años que no hay una canción en España que sea, de verdad, hecha con sentimiento de unión. Me encantaría que esta canción por lo menos llegue a los fanáticos del fútbol y la disfruten”, afirma.

Añade que le “gustaría soñar en grande y pensar que toda España, o por lo menos Castilla y León, se la van a saber” aunque sabe que el mundo de la música es “complicado” pero ella “luchará para hacerse un hueco” en él.

Por cierto, Meris es una gran amante del fútbol.

Las posibilidades de España y su futuro

“Veo a la Selección con posibilidades de llegar lejos. No sé si a la final, hay equipos muy potentes. Tenemos un grupo de jugadores muy bueno. Chicos jóvenes y con más o menos experiencia, pero de gran nivel en cada una de las ligas en las que juegan”, expone nuestra protagonista.

Indica que España cuenta en su equipo con el Balón de Oro, en alusión a Rodri y otros que han ganado la Liga española o la Champions, o que han llegado a la final.

“Si somos realistas, nuestra Selección está bien. La veo con fuerza y garra para darnos buenos partidos y resultados. Esperamos traer la Copa del Mundo de nuevo a España, pese al primer partido. Esto es muy largo”, añade.

María, mirando al futuro, tiene las cosas claras. “Musicalmente, quiero sacar mi primer álbum. Sería un sueño y es un objetivo que tengo, de cara a lo que queda de año y al que viene”, afirma.

“Personal y profesionalmente quiero seguir trabajando duro para poder llegar a todo lo que quiero conseguir. No me importa que sea en unos siete años, que es más o menos el tiempo que tengo estimado. Estoy empezando a tener claros mis objetivos ahora y espero que con tiempo y esfuerzo se cumplan”, finaliza.