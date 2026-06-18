Guille Toledano (OT25) llega a Valladolid en plena búsqueda de su 'yo' musical: "No quiero parecerme a nadie"

Desde que arrancara la última edición de Operación Triunfo (OT), en 2025, Guille Toledano se postuló como uno de los nombres que podían tener más salida comercial tras su paso por la academia. Seis meses después, el de Guadalajara es ya una de las grandes figuras de esta promoción.

Mientras trabaja en la construcción de su propia personalidad musical, este pasado miércoles ha arrancado como uno de los nombres propios de la Gira del Verano de Cadena Dial, que, precisamente, hace parada este viernes, 19 de junio, en Valladolid.

Concretamente, estará en el escenario de la calle Severo Ochoa, con entrada libre, junto a otros artistas de la talla de Cepeda, también exconcursante de OT, Andy, que arranca su etapa en solitario, o María Parrado.

Justo antes atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para abordar cómo está viviendo toda esta montaña rusa en su vida y el inicio de su carrera musical en la que pretende tener su propia marca personal. "No quiero parecerme a nadie", apunta en declaraciones a este periódico.

Tenía previsto comenzar la entrevista de otra manera, pero la actualidad manda y es que acaban de anunciar que habrá OT 2027, ¿te hace ilusión la posibilidad de volver a la academia como invitado?

Sí, la verdad es que cabe la posibilidad y me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de volver allí.

Volviendo al principio de todo esto, ¿qué le diría el Guille Toledano de hace un año al actual?

Yo creo que estaría muy orgulloso y no sabría decirte si se lo llegaría a creer lo que está pasando ahora. Es algo que yo llevo visualizando toda la vida, el poder dedicarme a lo que me gusta, a la música.

Guille Toledano, de OT25, durante la grabación de uno de sus videoclips Cedida

¿Cómo resumirías la montaña rusa que ha sido tu vida en todos estos meses?

De verdad te lo voy a decir, creo que es una etapa 'irresumible'. No se puede resumir. Pasan tantísimas cosas todo el rato, son tantísimos estímulos que yo creo que es imposible. Es un batiburrillo de emociones todo el rato.

Han pasado seis meses desde que saliste de la academia, viéndolo ahora con perspectiva, habiendo tenido tiempo para asimilar todo ¿cómo ves tu paso por OT, crees que lo pudiste aprovechar al 100%?

Echando la vista atrás y creo que nos pasa a todos los compis, hay cosas que nos habría gustado aprovechar más en el momento. Lo que pasa que, por cuestiones del programa, en ese momento es imposible de ver. Pero yo hago un balance muy positivo del paso por OT. He aprendido muchísimo tanto de los profesores como de los compis. Si pudiera repetirlo 1.000 veces lo haría.

Llevas un ritmo frenético desde que terminó OT2025, ¿te ha dado tiempo a volver a hacer un arroz con bogavante?

(Risas) Sí, sí me ha dado tiempo. De hecho me ha picado mucho el gusanillo de vez en cuando y hasta me he ido al restaurante a dar algún servicio y a ayudar a la familia también que siempre mola. Lo echo de menos.

Durante la academia te hemos visto hablar de que te gustaba más versionar a artistas que componer, pero desde que has salido vas por tu segundo single y el primer álbum está en marcha. ¿Cómo ha cambiado esta idea en ti?

Ha cambiado hasta tal punto de que yo nunca en mi vida me habría imaginado esto. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el restaurante decía: no me va a grabar nadie un disco, yo me voy a morir sin grabar un disco o una canción. Y ahora mira, estamos de repente sacando hace poquito el segundo single, dentro de poquito sale más música, en octubre el álbum. Pero bueno, ahí está el trabajo.

¿Qué está haciendo Guille Toledano para ser Guille Toledano y no una mezcla de otros artistas?

Es una buena pregunta. Yo creo que todo esto se consigue haciendo música. No quiero parecerme a nadie. A veces es un poco complicado porque al tener tantísima referencia de tantos artistas se me hace un poco complicado. Pero creo que es buscar, buscar la forma en la que no te parezcas a nadie y encontrar tu personalidad. Pero estoy todavía trabajando en ello. Queda muchísimo camino.

Acabas de volver de México de participar en la gira de Leire Martínez y te has subido al escenario con Pablo Alborán, ¿qué te has llevado de todo esto?

De momento me llevo actuar delante de tantísimas personas que eso es foguearte en el escenario. Y me llevo obviamente el cariño de ambos y la oportunidad de haberme dejado participar en algo tan grande como es la gira de Alborán y abrir los shows a Leire en México.

¿Qué consejos te han dado?

Coinciden ambos, que me lo dijeron, y es que disfrutara muchísimo el momento porque nunca sabemos cuándo se puede acabar esto y hay que disfrutarlo.

Guille Toledano estará este viernes, 19 de junio, en la gira de Cadena Dial en Arroyo de la Encomienda. Cedida

Ya has cantado con Alborán, una de tus máximas referencias sobre el escenario, ¿podrá sorprenderte algún artista más o has llegado a tu tope?

(Risas) Está complicado. Pero hay muchísimos artistas que son grandísimos. Ya he dicho mil veces que otros de mis referentes es Luis Miguel. Pero nunca se sabe, sí que se me puede sorprender. No solo admiro a Alborán, admiro a muchísimos más artistas.

Arranca la Gira del Verano de Cadena Dial, ¿va a ser la primera vez que vengas a Valladolid o habías estado antes?

No he estado nunca, es la primera vez que voy a ir para allí.

¿Con qué expectativas afrontas el tour y el concierto en Arroyo de la Encomienda?

Con la expectativa de foguearme encima del escenario y de empezar a enseñar a la gente lo que tengo preparado y los temas que estamos haciendo.

Después de esto te quedan otras 10 fechas de la gira de OT, ¿cómo está siendo la convivencia con tus compañeros? ¿Dista mucho de la de la academia?

No dista demasiado. Sigue siendo la misma relación de siempre. Si algo nos distingue este año es que hemos sido un grupo que estamos bastante unidos. Y estamos disfrutando de la gira, que ya cada vez queda menos y como no vamos a saber cuando nos vamos a volver a juntar, pues yo creo que eso, hay que disfrutar muchísimo.

Para terminar, tras la gira llega tu álbum y gira a partir de octubre, ¿hay alguna cara de compañeros que nos puedas adelantar que vayan a estar contigo?

Ya anunciamos, cuando salió la gira, que a Coruña viene Tinho. Y de demás ciudades todavía estamos hablando con gente a ver qué vamos a hacer.