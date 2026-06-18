Carnero: "Si en Valladolid gobernara el Sanchismo, ese que apoya a la alhaja de ZP, se triplicaría la ZBE"

El alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, este jueves en la presentación oficial de ‘Conexión Valladolid 2026' Leticia Pérez Ical

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha contraatacado este jueves, 18 de junio, contra las críticas de la oposición por mantener el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) mientras se resuelve el recurso que anula la misma por un defecto de forma.

"Si aquí estuviera gobernando el Sanchismo, ese que apoya a la alhaja de ZP, tendría establecida una ZBE superior en tres veces a la que actualmente tiene la ciudad", ha incidido.

En este sentido, el primer edil ha recordado que la ZBE está "actualmente vigente" aún habiendo una sentencia que la anula, pues se ha presentado el recurso pertinente y está pendiente de ser resuelto.

Asimismo, ha explicado que un informe de la secretaría estipuló que no se podía "eludir el régimen sancionador que es lo que realmente nos gustaría" y ha precisado que ha propuesto a los concejales de PSOE y VTLP que si eso lo quieren también ellos, "nos digan cómo y lo hacemos al día siguiente".

"Hasta ahora encima de la mesa de Alcaldía no hay ninguna propuesta, por lo tanto tenemos que cumplir la legalidad", ha defendido el regidor.

De la misma forma, ha asegurado que se está "trabajando internamente" para configurar la ZBE que "va a ser la del futuro de la ciudad", ya que, según entiende el propio Carnero, se está dando "una modificación, una evolución en el conjunto de lo que es el diseño y la interpretación de estas en Europa".

"Lo estamos viendo, que hay países que están abandonando esta idea. No entiendo cómo se puede penalizar por utilizar un coche a quien menos posibilidades tiene de usarlo o cambiarlo", ha subrayado.

Sin embargo, mientras tanto ha reiterado que está "compelido a cumplir la ley, que dice que hay que establecer una ZBE que sea efectiva, el correspondiente perímetro y régimen sancionador".

"Nosotros hemos interpuesto el recurso pero sobre todo estamos trabajando internamente para tener en un futuro inmediato una ZBE que sea acorde al nuevo tiempo que estamos viviendo", ha reiterado para zanjar la cuestión.