Un proyecto virtual para la digitalización del ciclo del agua en la provincia de Valladolid: beneficiará a 169 municipios

Supervisión del novedoso sistema de gestión del agua de la Diputación de Valladolid en Traspinedo. Fotografía: Diputación de Valladolid.

La Diputación de Valladolid ha llevado a cabo una visita técnica al municipio de Traspinedo para supervisar las diferentes actuaciones ejecutadas dentro del proyecto Gesaguavall Virtual, una iniciativa destinada a modernizar y digitalizar la gestión del ciclo urbano del agua en la provincia.

La visita ha sido realizada por el técnico de la Diputación de Valladolid, Sergio Torbado, y el técnico de la empresa Ciaqua, David Francisco Bécares, quienes han comprobado sobre el terreno el funcionamiento de los distintos equipos y sistemas instalados en el municipio.

Durante la jornada se ha revisado, en primer lugar, el sistema de control de vertidos y alivios ubicado en dos de los principales puntos de vertido del municipio. Estas instalaciones permiten monitorizar en tiempo real el comportamiento de la red mediante sensores de nivel y sistemas de transmisión de datos, facilitando un control permanente de los alivios producidos.

Posteriormente, los técnicos han visitado las instalaciones de abastecimiento, donde se encuentran los equipos de alimentación, control y transmisión de datos, así como las sondas de medición de cloro y pH y el caudalímetro de entrada de agua.

Estos dispositivos permiten analizar el rendimiento de la red de distribución, comparando el volumen de agua suministrada con el agua registrada por los usuarios, con el objetivo de optimizar la eficiencia hidráulica y reducir pérdidas.

Asimismo, se han supervisado las actuaciones correspondientes a la instalación de contadores domiciliarios inteligentes, una de las principales líneas de actuación del proyecto.

En Traspinedo se han instalado un total de 224 contadores inteligentes que permiten la lectura remota de consumos y la detección temprana de incidencias. Durante la visita también se ha comprobado el funcionamiento de la antena receptora encargada de recoger los datos enviados por los contadores y transmitirlos a la plataforma de gestión integral del agua.

Estas actuaciones forman parte de las diferentes unidades de obra contempladas en el proyecto Gesaguavall Virtual y permitirán mejorar el control de las infraestructuras hidráulicas, optimizar la gestión de los recursos hídricos y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

La tecnología que cuida cada gota

El proyecto impulsado por la Diputación de Valladolid tiene como finalidad modernizar el ciclo urbano del agua mediante la incorporación de tecnologías inteligentes que permitan una gestión más eficiente, sostenible y digitalizada de las infraestructuras hidráulicas de la provincia.

La iniciativa beneficiará a 169 municipios y a más del 75 % de la población provincial, facilitando la detección de fugas en tiempo real, la anticipación de incidencias, la mejora de la calidad del agua y la optimización de los recursos disponibles. Además, permitirá a los usuarios disponer de información más precisa sobre sus consumos.

El objetivo final es incrementar la eficiencia energética e hidráulica de las redes de abastecimiento, reducir pérdidas de agua y garantizar un suministro más seguro y sostenible para la ciudadanía, mediante sistemas de control automatizados y herramientas avanzadas de gestión.

La iniciativa, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de los fondos europeos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto total de 9.961.972,48 euros y tiene como objetivo la digitalización de la gestión del agua en 169 municipios de Valladolid.