Herido grave un hombre de 45 años tras ser embestido por un toro en el primer encierro de las fiestas de La Flecha

El primer encierro de las Fiestas en honor a San Antonio de Padua en La Flecha, que se celebran del 10 al 14 de junio de 2026, se ha saldado con un susto tremendo y con un hombre de 45 herido grave.

Era este jueves, 11 de junio, cuando tenía lugar el primer encierro con el desencajonamiento de dos toros a las 20:00 horas de la tarde con salida en la Plaza de San Lorenzo.

El segundo de ellos “dio mucho juego” pero también fue el protagonista de un suceso que se podía haber tornado en tragedia.

Durante la celebración de dicho encierro, un hombre de 45 años fue embestido por el animal. A causa de esto chocó contra una talanquera existente en el recorrido de dicho encierro.

“No sufrió cornada, pero sí un traumatismo encefálico severo y una fractura del antebrazo”, informan fuentes de Tauromed presentes en el evento.

Rápidamente fue atendido en el lugar, después trasladado hasta la enfermería de la plaza y, posteriormente, llevado al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Su pronóstico es grave.