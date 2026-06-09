Todas las novedades de la Feria de Día en las fiestas de Valladolid 2026: precio máximo de pincho y bebida y horarios

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, la Feria de Día 2026 durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Una feria que está dirigida a promover la actividad de restauración de los establecimientos de hostelería, en la medida en que contribuye a proporcionar un ambiente lúdico festivo, de gran aceptación por los ciudadanos.

La actividad debe regularse mediante un régimen especial, que permita la ocupación de suelo público bajo una estricta observancia de determinados requisitos, normas y condiciones que se establecen en las presentes bases y que serán de obligado cumplimiento por parte de los participantes.

Todo en virtud del convenio firmado por la organización con el Ayuntamiento de Valladolid en unas bases que están sometidas a la normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y aquellas a las que la actividad está sometida que pudiera afectar y estén en vigor en el momento de su desarrollo.

Los establecimientos podrán solicitar la caseta de la Feria de Día antes del 19 de junio a las 12:00 horas en la Asociación de Hostelería de Valladolid.

Datos de interés

En la base de la convocatoria, que les adjuntamos a continuación, para la participación de establecimientos de hostelería en la Feria de Valladolid, durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 de Valladolid se estipulan estos requisitos y datos de interés.

El horario de apertura de las casetas será el día 4 de septiembre desde las 21:00 horas. El horario de apertura autorizado será: de 21:00 horas a 01:00 horas el día 4 de septiembre.

De12:00 horas a 01:00 horas los días 5, 7, 11 y 12 de septiembre de 2026. De 12:00 h a 00:30 horas los días 6, 8, 9, 10, y 13 de septiembre de 2026.

Todas las casetas y establecimientos participantes en la Feria de Día “ofrecerán y publicitarán de forma expresa y visible al público, como mínimo, una tapa y bebida especial de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo “a un precio máximo de 4 euros con tapa y bebida” recogen las bases.

“Es obligatorio tenerlo a disposición del público durante todo el periodo de apertura e igualmente tendrán visible la lista de precios del resto de productos”, señalan las bases.