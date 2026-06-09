Imagen de archivo del Mercado Comarcal y la Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos del año pasado.

Imagen de archivo del Mercado Comarcal y la Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos del año pasado. Rubén Cacho Ical

Valladolid

El pueblo perfecto para viajar a la Edad Media: un mercado con 50 puestos, gastronomía y espectáculos de fuego

Villalón de Campos se transformará este fin de semana para celebrar los 25 años de su Mercado Carnaval y la 22 edición de la Feria Agroalimentaria.

Más información: Cayetana Álvarez de Toledo inaugurará el XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria de Villalón

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Este sábado y domingo, 13 y 14 de junio, Villalón de Campos (Valladolid) será el destino perfecto para experimentar un viaje al pasado, a la Edad Media más concretamente, gracias a la celebración de su XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria.

Dos citas culturales, gastronómicas y turísticas ineludibles en el calendario anual de la localidad vallisoletana. Y que, además, este año contarán con 50 puestos de artesanía y alimentación y con la inauguración de la mano de la diputada en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo, que se encargará de impartir el pregón a partir de las 13:00 horas del sábado.

Talleres de cuero, barro, velas de cera, pócimas mágicas, cestería o decoración de vasos son algunas de las actividades que destacan dentro de una programación que también incluye espectáculos de fuego, danzas, malabares, teatro de calle, artesanía y alimentación.

Durante estos dos días también habrá juegos de madera interactivos para todos los públicos, animación y atracciones infantiles. La apertura del Mercado Comarcal y la Feria Agroalimentaria tendrá lugar a las 11:00 horas del sábado, 13 de junio, que dará paso una hora más tarde a la celebración de los primeros talleres.

Sábado 14 de junio

Desde las 12:30 horas habrá un pasacalles inaugural que recorrerá todo el mercado. La inauguración oficial, como ya se ha dicho, tendrá lugar a partir de las 13:00 horas de la mano de Cayetana Álvarez de Toledo. Y a las 13:15 horas habrá un pintacaras en la zona infantil.

Inauguración de la pasada edición del Mercado Comarcal y Ferio Agroalimentaria de Villalón de Campos

Inauguración de la pasada edición del Mercado Comarcal y Ferio Agroalimentaria de Villalón de Campos Rubén Cacho Ical

La animación musical y de danza comenzará su espectáculo itinerante por todo el mercado a partir de las 13:45 horas y le seguirá media hora después Más Arte que Pan.

Ya por la tarde, los talleres demostrativos y participativos comenzarán de nuevo a partir de las 17:30. Además, a esa misma hora habrá una sesión de circo en la zona infantil, dirigida a los más pequeños y sus familias

La Plaza del Rollo acogerá a las 19:00 y 19:30 al teatro infantil La Princesa Bufón y al espectáculo de acrobacia aérea Latido Andalucí, respectivamente.

Más tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar en este mismo punto el espectáculo de cetrería de la mano de Águilas de Valporquero. Las sesiones teatrales continuarán a las 21:00 horas con La Princesa Inca y el día se cerrará a partir de las 22:30 horas con el espectáculo de fuego de La Leyenda Icnis.

Domingo 14 de junio

El domingo 14 de junio el día comenzará a las 12:00 horas con la apertura de los talleres demostrativos y participativos y a las 12:30 la música y la danza recorrerán el mercado con Nómadas Pasacalles.

Desde las 13:15 Más Arte que Pan regresará con su teatro itinerante y a las 13:45 Kabayla Zingary vuelve con su animación musical y danza.

Esther Carmona Pastor, la técnico de Turismo de Villalón en Intur

El espectáculo de acrobacia aérea Latido Andalucí estará de nuevo en la Plaza del Rollo para cerrar esta jornada matutina en el último día del Mercado Comarcal y Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos.

Para cerrar el domingo y ambas ediciones, ya por la tarde llegará el turno de Las Mozas Casaderas con su recorrido itinerante por el mercado a partir de las 18:15. Tras ellas llegará la música y la danza de Kabayla Zingary o el cuentacuentos infantil de Salta la Pulga, estos últimos en la Plaza del Rollo a las 19:15.

El vuelo de las águilas volverá a conquistar el cielo de Villalón a las 20:00 horas con un nuevo espectáculo de cetrería y la parte teatral finalizará a partir de las 20:30 con Los Pícaros de la Santa Cofradía.

El broche final lo podrán los componentes de La Leyenda Icnis y su espectáculo de fuego, en la Plaza del Rollo, para cerrar una cita que promete ser inolvidable en Villalón de Campos.