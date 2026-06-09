El pueblo perfecto para viajar a la Edad Media: un mercado con 50 puestos, gastronomía y espectáculos de fuego

Imagen de archivo del Mercado Comarcal y la Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos del año pasado. Rubén Cacho Ical

Este sábado y domingo, 13 y 14 de junio, Villalón de Campos (Valladolid) será el destino perfecto para experimentar un viaje al pasado, a la Edad Media más concretamente, gracias a la celebración de su XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria.

Dos citas culturales, gastronómicas y turísticas ineludibles en el calendario anual de la localidad vallisoletana. Y que, además, este año contarán con 50 puestos de artesanía y alimentación y con la inauguración de la mano de la diputada en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo, que se encargará de impartir el pregón a partir de las 13:00 horas del sábado.

Talleres de cuero, barro, velas de cera, pócimas mágicas, cestería o decoración de vasos son algunas de las actividades que destacan dentro de una programación que también incluye espectáculos de fuego, danzas, malabares, teatro de calle, artesanía y alimentación.

Durante estos dos días también habrá juegos de madera interactivos para todos los públicos, animación y atracciones infantiles. La apertura del Mercado Comarcal y la Feria Agroalimentaria tendrá lugar a las 11:00 horas del sábado, 13 de junio, que dará paso una hora más tarde a la celebración de los primeros talleres.

Sábado 14 de junio

Desde las 12:30 horas habrá un pasacalles inaugural que recorrerá todo el mercado. La inauguración oficial, como ya se ha dicho, tendrá lugar a partir de las 13:00 horas de la mano de Cayetana Álvarez de Toledo. Y a las 13:15 horas habrá un pintacaras en la zona infantil.

Inauguración de la pasada edición del Mercado Comarcal y Ferio Agroalimentaria de Villalón de Campos Rubén Cacho Ical

La animación musical y de danza comenzará su espectáculo itinerante por todo el mercado a partir de las 13:45 horas y le seguirá media hora después Más Arte que Pan.

Ya por la tarde, los talleres demostrativos y participativos comenzarán de nuevo a partir de las 17:30. Además, a esa misma hora habrá una sesión de circo en la zona infantil, dirigida a los más pequeños y sus familias

La Plaza del Rollo acogerá a las 19:00 y 19:30 al teatro infantil La Princesa Bufón y al espectáculo de acrobacia aérea Latido Andalucí, respectivamente.

Más tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar en este mismo punto el espectáculo de cetrería de la mano de Águilas de Valporquero. Las sesiones teatrales continuarán a las 21:00 horas con La Princesa Inca y el día se cerrará a partir de las 22:30 horas con el espectáculo de fuego de La Leyenda Icnis.

Domingo 14 de junio

El domingo 14 de junio el día comenzará a las 12:00 horas con la apertura de los talleres demostrativos y participativos y a las 12:30 la música y la danza recorrerán el mercado con Nómadas Pasacalles.

Desde las 13:15 Más Arte que Pan regresará con su teatro itinerante y a las 13:45 Kabayla Zingary vuelve con su animación musical y danza.

El espectáculo de acrobacia aérea Latido Andalucí estará de nuevo en la Plaza del Rollo para cerrar esta jornada matutina en el último día del Mercado Comarcal y Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos.

Para cerrar el domingo y ambas ediciones, ya por la tarde llegará el turno de Las Mozas Casaderas con su recorrido itinerante por el mercado a partir de las 18:15. Tras ellas llegará la música y la danza de Kabayla Zingary o el cuentacuentos infantil de Salta la Pulga, estos últimos en la Plaza del Rollo a las 19:15.

El vuelo de las águilas volverá a conquistar el cielo de Villalón a las 20:00 horas con un nuevo espectáculo de cetrería y la parte teatral finalizará a partir de las 20:30 con Los Pícaros de la Santa Cofradía.

El broche final lo podrán los componentes de La Leyenda Icnis y su espectáculo de fuego, en la Plaza del Rollo, para cerrar una cita que promete ser inolvidable en Villalón de Campos.