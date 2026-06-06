Detenido un hombre en Las Delicias tras propinar un brutal cabezazo a otro y amenazarlo de muerte

Agentes de la Policía Nacional han procedido en Valladolid a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas graves.

Los hechos, que acaban de trascender tras concluir las investigaciones policiales, se originaron durante la madrugada del pasado 20 de mayo, alrededor de las 01:30 horas, en la calle Arca Real en el barrio de Las Delicias de la capital del Pisuerga.

Según consta en la denuncia, el suceso se desencadenó cuando el agresor —a quien el perjudicado ya conocía con anterioridad— se le aproximó en la vía pública con la clara intención de exigirle una cantidad de dinero.

Ante la firme negativa del ciudadano a acceder a sus pretensiones, el sospechoso reaccionó de forma extremadamente violenta, propinándole un fuerte cabezazo directo en pleno rostro, seguido inmediatamente por una patada en la rodilla izquierda, huyendo acto seguido del lugar de los hechos.

Lejos de aplacarse la tensión tras la huida, el calvario para la víctima continuó durante las horas posteriores.

El presunto autor comenzó a realizar insistentes y reiteradas llamadas al teléfono móvil del agredido, en las cuales llegó a proferir graves amenazas de muerte de forma directa, lo que incrementó notablemente el temor del afectado.

Ingreso hospitalario

A consecuencia del violento impacto recibido en la cara, el perjudicado tuvo que trasladarse de urgencia al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

En dicho centro hospitalario fue atendido por el personal médico de guardia, que emitió el correspondiente parte de lesiones.

El diagnóstico principal confirmó la gravedad del ataque: una fractura de los huesos propios de la nariz, presentando además una evidente crepitación en el lado izquierdo de la estructura nasal y un ligero hundimiento óseo en el perfil derecho.

Tras la denuncia formal del suceso, los agentes de la Policía Nacional iniciaron las gestiones de investigación para identificar al atacante.

El minucioso proceso dio como resultado que se trataba de un individuo reincidente que acumulaba ya diez antecedentes policiales en los archivos de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, tras establecer un dispositivo de búsqueda, el sospechoso fue localizado y detenido formalmente el pasado día 2 de junio por la mañana.

El individuo fue trasladado a las dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado. Tras prestar declaración, el detenido quedó en libertad con la expresa obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea requerido para el juicio.