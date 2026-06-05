Menús degustación con la carne roja como estrella: los 11 restaurantes de Tordesillas que participan en las jornadas

Con la conmemoración del Día del Tratado, arranca una de las citas gastronómicas que poco a poco va cobrando mayor calado en Tordesillas, las Jornadas de las Carnes Rojas, a la que se han adherido 11 restaurantes de la localidad.

Todos ellos prepararán en esta tercera edición diversos menús degustación con este producto como la estrella. La cita se ha inaugurado oficialmente este viernes, con la presencia del alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira.

El certamen está organizado por la Asociación de Hostelería y el propio Ayuntamiento de Tordesillas, que impulsan esta iniciativa que se ha convertido ya en todo un reclamo para los amantes de la carne roja.

Los 11 participantes de esta edición son los siguientes: el Gastrobar ‘El Soportal’, ‘La Pinea’ restaurante, Hamburguesería ‘El Colagón’, Restaurante ‘Nuestro Sitio’, Restaurante Bodega ‘Alquira’, Parador Nacional de Turismo, Restaurante ‘Pedernal’, Restaurante ‘Los Toreros’, Restaurante ‘La Lonja’, Mesón ‘Valderrey’ y Restaurante ‘Los II Duques’.

Oliveira ha subrayado que estas jornadas reafirman la apuesta para impulsar Tordesillas a través de sus atractivos gastronómicos y turísticos.

"Prueba de ello es hacer coincidir una cita como la Jornada de las Carnes Rojas con el Día del Tratado, aunando tradición, historia y gastronomía en un mismo fin de semana, lo que será un importante aliciente económico para nuestro sector hostelero", ha destacado.

Además, se ha recordado que, al igual que la edición anterior, este año se contará con un mapa con los establecimientos participantes, de tal manera que todo el mundo pueda conocer la oferta gastronómica y las distintas posibilidades y preparar una ruta para visitarlas todas.

Mapa con los establecimientos participantes en la Jornada de Carnes Rojas de Tordesillas.

Desde la organización han destacado cómo esta cita "continúa cogiendo importancia en el calendario de eventos de la localidad y de la provincia".