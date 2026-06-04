Dos rebaños con más de 3.000 ovejas merinas se pasean por un pueblo de Valladolid: “Mi abuelo fue pastor trashumante”

Imagen de las ovejas a su paso por Tordesillas y Jacinto Canales con el pastor. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Sorprendían en Tordesillas las más de 3.000 ovejas merinas que se han pasado hoy por la localidad vallisoletana.

La Cañada Real Leonesa Occidental se trata de una de las vías de mayor recorrido de la Red Nacional de Vías Pecuarias, 1.080 km. Estos rebaños proceden de Los Llanos de Cáceres, Extremadura, y suben andando hasta los puertos de León.

Durante la visita, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales que ha estado presente junto al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha querido recordar también la dimensión humana y familiar de esta tradición.

Ha señalado que “su propio abuelo paterno fue uno de aquellos pastores trashumantes” que, desde Extremadura, conducían el ganado hasta el norte de León durante los meses de verano en busca de mejores pastos.

“Para muchas familias, la trashumancia no es solo una actividad ganadera o una expresión de nuestro patrimonio cultural; es también memoria, esfuerzo, sacrificio y una forma de entender la vida vinculada al territorio”, ha destacado.

El subdelegado ha subrayado, además, que la historia de la trashumancia permite reconocer la profunda transformación social vivida por España en las últimas generaciones.

“Aquel país en el que muchos hombres y mujeres dedicaban su vida al pastoreo en condiciones muy duras es también el país que ha permitido que sus hijos y nietos accedan a la educación, a nuevas oportunidades y a profesiones de alta cualificación, como ingenieros, abogados, médicos o responsables públicos. Esa evolución habla del progreso colectivo de España, pero también nos recuerda que ese progreso se construye sobre el esfuerzo de quienes nos precedieron”, ha señalado.

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de titularidad autonómica, si bien la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene facultades de intervención, en colaboración con las CCAA, para asegurar la integridad y adecuada conservación del dominio público.

De tutela sobre la Red Nacional de Vías Pecuarias, mediante el informe preceptivo sobre los actos dispositivos de las Comunidades Autónomas que la afecten, y de gestión, custodia y actualización del Fondo Documental de Vías Pecuarias.

La Trashumancia es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y precisamente este año, 2026, está declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores.