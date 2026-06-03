Begoña (52), autónoma con un negocio en Valladolid: “Un 75% de los ingresos se va en gastos. Sobrevivimos echando horas”

Begoña Andrés Moyano en la manifestación del 31 de mayo de los autónomos en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era el pasado 31 de mayo cuando los autónomos, en una manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, salían a la calle para “exigir mejoras laborales” y denunciar “la asfixia del colectivo”.

En la misma estuvo Begoña Andrés Moyano, una vallisoletana que cuenta con un negocio de peluquería y estética en la ciudad del Pisuerga y que afirma que “un 75% de los ingresos se va en gastos” por lo que “sobrevivimos echando horas”.

A sus 52 años, nuestra entrevistada suma 32 como autónoma y en 2014 abrió su propio negocio y también es la presidenta de Aseimpeva (Asociación de Imagen Personal de Valladolid).

“Pedimos equipararnos al trabajador asalariado. En situaciones de incapacidad temporal, no abonar la cuota de autónomos y la reducción del IVA del 21 al 10%”, explica nuestra protagonista en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Begoña

“Me defino como una mujer luchadora, que intenta defender el sector que represento con muchas ganas”, asegura Begoña Andrés Moyano, en declaraciones a este periódico. Amante de los viajes y de estar con su familia y amigos los “pocos ratos que tiene libres”.

Nuestra protagonista nació y vive en Valladolid y tiene 52 años. Recuerda su infancia como “muy feliz”. Es la pequeña de cuatro hermanos y ya, desde que tenía una corta edad, confiesa, que “quería ser peluquera”.

“Siempre tuve claro que quería dedicarme a esta profesión. De pequeña me cortaba el pelo yo sola. Comencé de autónoma cuando tenía 20 años. Sumo 32 como autónoma y cuatro como asalariada”, afirma la vallisoletana.

Begoña es, además, la presidenta de Aseimpeva (Asociación de Imagen Personal de Valladolid) y no duda en asegurar que el trabajo de autónomo es “como tener una sartén en el fuego” porque “siempre tienes que estar pendiente”.

“No he dormido un día tranquila, siempre hay preocupaciones”, nos confiesa.

Su negocio y la asociación

Nuestra protagonista cuenta con su propio negocio que lleva al nombre de Peluquería K’Sual que se sitúa en la calle Juan Carlos I número 63 B de Valladolid, desde que la abrió en el año 2014. Un negocio que se centra en la peluquería y la estética.

“Hace tres años y medio fui nombrada presidenta de Aseimpeva. Un cargo que asumí con mucho orgullo y respeto. Junto a mi Junta Directiva, a la que agradezco su compromiso y apoyo, junto con la colaboración y las cuotas de los miembros del colectivo, trabajamos para defender los intereses del sector y fomentar la unión y el compañerismo entre los profesionales”, apunta nuestra entrevistada.

Además, confiesa que organizan charlas y actividades para seguir creciendo. Hace un llamamiento para que todo el que quiera entre a formar parte de la misma para que “su voz suene más alto y para impulsar la profesión”.

La unión hace la fuerza, dicen.

Problemas

“Los peluqueros autónomos nos enfrentamos a muchos problemas. Por un lado, los impuestos abusivos. Nos subieron el IVA del 8 al 21%. Supone un incremento del 12% que, en su momento asumimos sin incrementarlo en el servicio”, explica.

Otro de los problemas que asegura que tiene nuestra protagonista es que “la conciliación familiar es nula porque llegan a tener jornadas de 12 horas” y sus familiares “no pueden contar con nosotros ni en caso de enfermedad”.

“Te levantas y te acuestas pensando en el negocio. Si no abres o faltas algún día no entra dinero, pero los gastos no paran. Nadie aplaza facturas ni te perdonan los impuestos ni las nóminas si tienes empleados”, asegura.

Begoña en la manifestación del 31 de mayo en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Gastos y reivindicaciones

“Un 75% de los ingresos se va en gastos. Sobrevivimos echando horas. Esto hablando de cada mes. Por lo general, en este sector cerramos la semana del 15 de agosto para tomarnos un respiro, por no estar todo el año trabajando”, señala.

Begoña ha participado, este domingo 31 de mayo, en la manifestación que se ha desarrollado por las calles de Valladolid por parte de estos trabajadores autónomos.

“Hemos pedido que los autónomos se equiparen al trabajador asalariado. En situaciones de incapacidad temporal, no abonar la cuota de autónomos y la reducción del IVA del 21 al 10%”, explica nuestra protagonista.

Pide a las administraciones “reducir la carga fiscal y burocrática que soportan” y “mejorar la protección social en caso de enfermedad, cese de actividad o jubilación”.

“El futuro lo veo con preocupación, porque cada vez hay más gastos y obligaciones y menos derechos para los autónomos. Espero no tener que cerrar mi negocio, pero siempre hay preocupación porque los costes aumentan y la incertidumbre económica está presente”, añade.

El principal objetivo y deseo de nuestra entrevistada es “defender los derechos del sector de la peluquería” y “llegar a alcanzar los mismos derechos que tienen los trabajadores por cuenta ajena”, finaliza.