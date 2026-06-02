Julia González, jefa de la Policía de Valladolid: "200 años no se improvisan, se construyen cada día al servicio del ciudadano"

La superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia Gónzalez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

En el año en que la Policía Municipal de Valladolid cumple 200 años de historia, la superintendente jefa del cuerpo, Julia González Calleja, vive uno de los momentos más especiales de su trayectoria.

Con 42 años de servicio, casi una cuarta parte de la vida de la institución, González lidera las celebraciones del bicentenario de una institución que nació en enero de 1826 como Partida de la Capa para poner orden en una ciudad convulsa.

Desde las calles empedradas de hace dos siglos hasta los drones, las cámaras de tráfico y los escáneres policiales de hoy, la esencia del cuerpo ha permanecido intacta: proximidad al ciudadano, servicio público y compromiso con la convivencia.

González, la primera mujer al frente de la Policía Municipal, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para repasar los hitos que han marcado la evolución del cuerpo y desvelar cómo este se prepara para los desafíos del futuro tras dos siglos de compromiso.

Pregunta.- ¿Qué significa para usted, como primera mujer al frente de la Policía Municipal de Valladolid, liderar la celebración del 200 aniversario de la institución?

Respuesta.- Es un privilegio que coincida justamente cuando yo sigo en la Jefatura. La celebración de los 200 años es una efeméride muy emblemática que sirve para analizar cómo hemos evolucionado, lo que hemos hecho y cómo hemos mejorado.

También qué futuro nos viene y acometerlo, porque la Policía Municipal tiene que adaptarse a los cambios sociales y a toda la evolución de la sociedad.

Es un momento de hacer balance, de disfrutarlo y, en mi caso personal, concurre otra circunstancia: de los 200 años que cumple la Policía Municipal yo llevo 42 en ella, con lo que es casi una cuarta parte la que he conocido con una vivencia personal.

Y es un momento también de celebración de todo lo que hemos hecho.

P.- ¿Cómo resumiría la evolución de la Policía Municipal de Valladolid desde su creación en 1826 hasta hoy?

R.- Durante todo ese periodo hemos mantenido la proximidad al ciudadano, el servicio público y el tratar de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia. Eso es lo que ha permanecido.

Luego la evolución ha sido tremenda, como la de toda la sociedad, hemos pasado de ir andando o en carros y carretas a tener drones, vehículos, escáneres policiales, táser o programas informáticos con una gestión integral.

Pero la esencia es la misma y la Policía Municipal sigue teniendo la misma finalidad: la seguridad ciudadana, la convivencia y facilitar la vida de los ciudadanos y el servicio al ciudadano.

Julia González, durante la entrevista

Cuando surgió la Partida de la Capa, en enero de 1826, surgió porque había un montón de desorden en la convivencia ciudadana, falta de higiene y no se cumplían las normativas y ordenanzas.

Y ahora seguimos aplicando ordenanzas y aplicando normativa para facilitar esa convivencia, por lo que la esencia se mantiene.

P.- ¿Cuál ha sido el cambio más importante que ha vivido el cuerpo durante su trayectoria profesional y cómo ha afectado el día a día de los agentes?

R.- Destacaría el cambio normativo, porque en 1986 se aprobó la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se contempla el papel de la Policía Local.

Seguramente esa normativa ya requiera algún tipo de adaptación o modificación, pero ese hito nos introdujo en una normativa junto al resto de cuerpos policiales y para nosotros eso fue muy importante.

Ahora mismo la ciudadanía ve policías en la calle y no le importa el color del uniforme, lo que quiere es que le solucionen el problema y para eso estamos los uniformados.

También la formación y la profesionalidad. Hay una continua formación porque tenemos drones o táser y hay que saber manejarlos, no hay día en el que no se apruebe nueva normativa y tenemos que conocerla.

La superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid

Otro hito muy importante ha sido la incorporación de la mujer. En 1826 se inició solo con hombres y en 1973 entraron 15 mujeres a trabajar en la Policía Municipal de Valladolid. Fue la tercera ciudad que incorporó a la mujer, tras Córdoba y Madrid.

Yo tengo mi espina clavada de que no pude ir en patrulla, porque cuando entré, en 1984, solo iban en patrulla los hombres. Ahora todos los destinos policiales les solicita quien lo crea pertinente, sean hombres y mujeres, y los ascensos lo mismo.

Ahora mismo somos cuatro mandos mujeres. Hay dos oficiales, una inspectora y yo, para mí somos pocas pero no todo el mundo decide promocionar y es muy respetable. Ese cambio ha sido muy importante y ahora no hay ningún tipo de distinción.

P.- ¿Qué hitos o momentos históricos de estos 200 años considera más relevantes y por qué deberían ser recordados por los vallisoletanos?

R.- Me gustaría recordar que el 16 de septiembre de 1987 el agente Daniel Prieto perdió la vida en acto de servicio durante una intervención y es un hito que hay que recordar. El compañero dio el bien más preciado que tiene una persona que es su vida.

Además, en 2021, otro compañero, Luis Eduardo Izquierdo, falleció en acto de servicio en un accidente cuando se dirigía a una intervención, y en 1988 se produjo un accidente de tren con ocho muertos en el que la Policía Municipal jugó un papel importante.

Hemos tenido también las explosiones de gas, hemos vivido la pandemia, el apagón, también la gala de los Goya, el Mundial de 1982, las crono de la Vuelta Ciclista, Seminci, Semana Santa... estamos en todos los momentos de la vida de los ciudadanos.

La jefa de la Policía Municipal de Valladolid en la sala del 092-

El policía está cerca del ciudadano, implicado en sus problemas para darle soluciones y si el policía conoce los problemas puede anticiparse antes de que ocurran.

5- ¿Cómo ha cambiado la relación entre la Policía Municipal y la ciudadanía de Valladolid en las últimas décadas? ¿Qué retos quedan por mejorar en esa conexión?

R.- Ha cambiado del orden público a la seguridad ciudadana, de ver al ciudadano como un problema a verle como una posible solución.

Si yo ahora veo a un ciudadano no pienso que me vaya a trasladar un problema, pienso que me va a informar de un tema y en qué podemos hacer para resolverlo.

Si los ciudadanos y los policías van en la misma línea podremos solucionar los problemas, porque ellos tienen la información y nosotros podemos anticiparnos. Es muy importante ir al unísono.

P.- En un mundo cada vez más tecnológico, ¿qué avances han sido más útiles para la Policía Municipal y cuáles considera prioritarios para el futuro?

R.- Todos los avances tecnológicos han sido muy importantes en la evolución de la Policía Municipal de Valladolid.

Los drones nos permiten tener una vista aérea magnífica en el tráfico, llevar a cabo medidas de seguridad desde el aire en grandes eventos e incluso utilizarlo cuando desaparece una persona al tener cámara térmica. Y es muy importante la protección de datos.

Tenemos también la Central de Comunicaciones Integrada, que es la receptora de llamadas del 092. Además, en la sala tenemos la conexión directa con el 112 y las 33 cámaras de tráfico que hay en la ciudad.

También son importantes las antenas, los equipos de transmisión, los escáneres policiales que detectan vehículos que no han pasado la ITV o que no tienen seguro, los Multacar o los propios cinemómetros y los focos rojos.

P.- ¿Cuál es el principal desafío de seguridad que enfrenta Valladolid en los próximos años y cómo está preparándose la Policía Municipal para afrontarlo?

R.- La Policía Municipal tiene como competencia exclusiva la materia de tráfico y un objetivo muy importante es reducir la siniestralidad.

Pero también compartimos la seguridad ciudadana con la Policía Nacional y otro objetivo muy importante es aunar esfuerzos y mantener la seguridad ciudadana en niveles aceptables en la ciudad.

Y tenemos que formarnos especialmente para saber como se pueden utilizar delincuencialmente las nuevas tecnologías, porque los delitos que más se han incrementado son los delitos de ciberdelincuencia.

P.- Si pudiera hablar con los fundadores de la Policía Municipal de 1826, ¿qué les contaría sobre la Valladolid y la policía de hoy?

R.- Les diría algo muy importante: que no podrían soñar como es la Policía Municipal de ahora y que es como es porque hubo una Partida de la Capa que hizo lo que hizo hace 200 años con sus escasas herramientas.

La Policía Municipal ha mantenido intactos los valores que la han definido desde sus orígenes, que son: servicio, cercanía, disciplina y compromiso con la ciudad. Porque 200 años no se improvisan, se construyen cada día al servicio del ciudadano.

Toda nuestra historia nos ha llevado aquí y hay que recordar siempre el pasado.

P.- Mirando hacia el futuro, ¿qué legado le gustaría que quedara reflejado de esta etapa que usted está liderando y hacia dónde sueña que se dirija la Policía Municipal en los próximos años?, ¿cuáles son los principales retos que tiene el cuerpo por delante?

R.- Me gustaría que me recordaran como una buena persona. El ejercicio del mando conlleva muchos sinsabores, pero me gustaría que se me recordara como alguien que luchó por la Policía Municipal, que se preocupó por su gente y su plantilla.

En cuanto al futuro, espero y me gustaría que la Policía Municipal siga el camino del servicio público, que se dote de todos los medios materiales y personales, que se siga formando pero sobre todo que nunca pierda su esencia, que es la proximidad al ciudadano y dar soluciones.