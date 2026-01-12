Valladolid celebra 200 años de la creación de su Policía Municipal: "Es uno de nuestros grandes orgullos"

Valladolid celebra los 200 años de creación de su Policía Municipal. Fue un 12 de enero de 1826 cuando el corregidor Pedro Domínguez presidía las reuniones del Ayuntamiento en las que se creó la Partida de Capa, precedente del actual cuerpo municipal.

"Sin demasiada conciencia de ello, se estaba poniendo en marcha un recurso municipal que iba a resultar esencial para la seguridad y la convivencia ciudadana", recuerda el actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el bando emitido este lunes con motivo del aniversario.

Con los años, la Partida de Capa se fue transformando, pasando a ser en 1835 el Cuerpo de Celadores de Policía y, tiempo después, se convirtió en la Guardia Municipal (1848) primero y en la Guardia Municipal a Caballo (1866) después.

Durante tiempos unificada con el Cuerpo de Serenos y otros separadas, la Guardia Municipal fue objeto de jerarquización y organización interna, "prestando un servicio encomiable a la sociedad vallisoletana", destaca Carnero.

Con la entrada del siglo XX, el cuerpo se fue modernizando al ritmo de la expansión y el crecimiento de la actividad comercial y económica de Valladolid.

En 1915 comenzó a llamarse Cuerpo de Policía Urbana y en los años 30 como Sección de Agentes de Circulación, dando cobertura al creciente problema de aumento del tráfico rodado.

Por primera vez, el término Policía Municipal se acuñó oficialmente en 1952, mientras que en 1971 se incorporaron las mujeres a sus filas, siendo ya en etapa democrática, en 1986, cuando se ganó la condición de Cuerpo de Policía Local, con "funciones inequívocas de seguridad".

Hoy hace 200 años de la creación de nuestra Policía Municipal 👮‍♀️👮

ENHORABUENA.

A todos los hombres y mujeres de la @PoliciaMV que han formado y forman parte de la misma GRACIAS

por servir a #Valladolid con tanto compromiso y cercanía

También a vuestras familias gracias de 💙 pic.twitter.com/ZkTRmBS36h — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) January 12, 2026

Durante los 90 apareció la Policía de Barrio y con la llegada del siglo XXI se "acercó a las demandas de la sociedad vallisoletana", dando respuesta a situaciones de prevención y atención de la violencia de género, prevención de adicciones en escolares, actuación ante situaciones de emergencia o catástrofe, o gestión segura y satisfactoria de eventos públicos, entre otros.

"Hoy, 200 años después, la Policía Municipal es uno de nuestros grandes orgullos y alcanza esta efeméride haciendo gala de un brillante desempeño del servicio público y la atención a la ciudadanía, con una altístima consideración vecinal, que se traduce en el reconocimiento de su labor y de su presencia en la vida diaria", ha apuntado el alcalde.

El regidor ha destacado que la Policía Municipal es un símbolo "garante de la seguridad, el orden y la buena convivencia" en Valladolid, alcanzando las "más altas cotas de excelencia y calidad en su servicio y el esfuerzo realizado por sus responsables, sus mandos intermedios y por toda la plantilla".

Precisamente, una labor que les ha servido para lucir, próximamente, la Medalla de Oro de Valladolid, según ha avanzado Carnero, quien ha deseado en última instancia "¡Larga vida a la Policía Municipal de Valladolid!".

Agradecimiento del cuerpo

Coincidiendo con el aniversario, ha querido mandar una carta a toda la sociedad vallisoletana para celebrar estos "dos siglos de trabajo constante de la ciudad, velando por la seguridad, el orden y la convivencia".

En nombre de la superintendente de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, se ha trasladado un expreso agradecimiento a toda la plantilla, "tanto a quienes prestan servicio en la actualidad como a quienes lo hicieron en el pasado", con motivo de su "profesionalidad, entrega y vocación".

Un agradecimiento que ha hecho extensivo a instituciones, especialmente al Ayuntamiento de Valladolid, a cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y entidades colaboradoras. "Su cooperación diaria resulta esencial para ofrecer un servicio eficaz y cercano a la ciudadanía", han precisado.

En la actualidad, han destacado que desde la Policía Municipal de Valladolid continúan "mirando al futuro sin olvidar el pasado, manteniendo intactos los valores que la han definido desde sus orígenes: servicio, disciplina, cercanía y compromiso con la ciudad".