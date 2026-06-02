Fallece de forma repentina a los 59 años el ex deán de la Catedral de Valladolid José Andrés Cabrerizo

José Andrés Cabrerizo, el que fuera deán de la Catedral de Valladolid durante 12 años, ha fallecido a los 59 años de edad, como ha informado el Arzobispado de Valladolid.

Vicario judicial, canónigo de la Catedral de Valladolid y, desde hace menos de un año, párroco de Santa Clara y San Pedro, ha sufrido este lunes, 1 de junio, un infarto cuando se dirigía a dar misa a la iglesia de Las Salesas, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La iglesia de Valladolid se ha teñido de luto tras el repentino fallecimiento de José Andrés Cabrerizo.

⚫️ Lamentamos comunicar el repentino fallecimiento de don José Andrés Cabrerizo Manchado a los 59 años de edad. Vicario judicial, canónigo de la Catedral y, desde hace menos de un año, párroco de Santa Clara y San Pedro. Durante 12 años fue deán de la Seo vallisoletana



DEP 🕊 pic.twitter.com/9sJOuYRjNC — Archidiócesis de Valladolid (@archiValladolid) June 1, 2026

Hasta el propio alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, mostraba su pesar a través de su cuenta de X.

Se nos ha ido don José Andrés Cabrerizo, quien fuera deán de la Catedral de #Valladolid.

Para todos sus allegados y amigos, así como para la gran familia de la @archiValladolid mi más sentido pésame 🖤

DEP pic.twitter.com/cKbSZabL3J — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) June 1, 2026

“Se nos ha ido don José Andrés Cabrerizo, quien fuera deán de la Catedral de Valladolid. Para todos sus allegados y amigos, así como para la gran familia de la Archidiócesis de Valladolid, mi más sentido pésame. DEP.”, afirmaba el primer edil del Ayuntamiento de Valladolid.