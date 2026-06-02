Ecologistas plantea al Ayuntamiento recuperar la ZBE inicial de Valladolid y ampliarla en 2028

Un aviso del Protocolo de Contaminación en Valladolid, el pasado mes de julio. ICAL

Ecologistas en Acción ha planteado al Ayuntamiento de Valladolid recuperar la zona de bajas emisiones aprobada inicialmente en 2022 y ampliarla en 2028 hasta la ronda interior de la ciudad.

La organización ambiental considera que la delimitación actualmente en vigor es insuficiente para reducir de forma significativa la contaminación y proteger la salud de los vecinos.

La propuesta forma parte de la decena de sugerencias presentadas por el colectivo en la consulta pública previa abierta por el Ayuntamiento para modificar o sustituir la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un trámite que finalizó este lunes, 1 de junio.

La Ley estatal de Cambio Climático obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con zonas de bajas emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire, reducir los gases de efecto invernadero y favorecer una movilidad más apoyada en el transporte público, los desplazamientos a pie y la bicicleta.

Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que la ZBE aprobada por el Pleno municipal el 28 de octubre de 2024 y aplicada desde el 1 de julio de 2025 se queda corta.

A su juicio, retrasa los objetivos hasta 2030, limita su aplicación a una parte muy reducida de Valladolid y permite la entrada de la mayoría de los vehículos mediante un sistema de exenciones y accesos temporales que considera excesivo.

La organización se apoya en un informe de la consultora especializada en movilidad sostenible gea21, incorporado al procedimiento judicial abierto contra la ordenanza y pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según ese documento, con la actual delimitación de la ZBE la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se limitaría a un máximo del 1,5% en 2030. En ese mismo horizonte, las emisiones de óxidos de nitrógeno bajarían un 2,2% y las partículas PM10 un 2,6% en el conjunto de la ciudad.

Por ello, Ecologistas propone que la modificación de la ordenanza sirva para recuperar, en una primera fase, el ámbito previsto en 2022, con 300 hectáreas frente a las 100 actuales.

Después, en 2028, plantea extender la ZBE hasta la ronda interior para filtrar el tráfico metropolitano de entrada a Valladolid y llevar los beneficios ambientales y sanitarios a más barrios.

El colectivo defiende también adelantar el calendario de aplicación de las restricciones.

En concreto, plantea impedir el acceso a esa primera fase de la ZBE a los vehículos con etiquetas A, B, C y ECO desde 2027. Un año después, esa medida se extendería al interior de la ronda de circunvalación VA-20.

Ecologistas en Acción insiste en que la única forma real de reducir la contaminación es disminuir el número de coches que circulan por la ciudad.

En esa línea, reclama suprimir el acceso libre a las 2.800 plazas de rotación de los doce aparcamientos públicos comerciales situados dentro de la ZBE propuesta y promover su transformación en plazas para residentes.

También pide revisar la exención de los vehículos con plaza de garaje particular en propiedad o alquiler dentro del área restringida.

La organización considera razonables buena parte de las exenciones actuales, como las que afectan a residentes, transporte público, personas con movilidad reducida, servicios esenciales, carga y descarga, vehículos de empresas, alojamientos turísticos y centros sanitarios.

No ocurre lo mismo con los centros educativos, en cuyo entorno reclama delimitar zonas de especial sensibilidad libres de automóviles.

La implantación de la ZBE debería ir acompañada, según el colectivo, de una mejora del transporte público, con más frecuencias, recorridos optimizados y una conexión adecuada con los aparcamientos disuasorios y los municipios del área urbana.

Ecologistas reclama, en este sentido, un verdadero transporte público metropolitano prestado por Auvasa.

La organización también pide priorizar la movilidad peatonal y ciclista, así como impulsar alternativas sostenibles para los desplazamientos a los centros de trabajo.

Ecologistas en Acción sostiene que estas medidas permitirían mejorar de forma notable la eficacia de la ZBE y situar a Valladolid entre las ciudades con mejor calidad del aire. El colectivo recuerda que actuaciones similares se aplican desde hace décadas en numerosas urbes europeas y cita, dentro de España, los casos de Pontevedra o Vitoria.

La organización advierte, además, de que la contaminación atmosférica causa en Valladolid más de 200 muertes prematuras cada año, según el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Los principales contaminantes señalados son el dióxido de nitrógeno, las partículas y el ozono, asociados directa o indirectamente al tráfico motorizado.