Cartif aplica IA para prevenir la desnutrición hospitalaria junto a Recoletas Salud con un sistema de visión artificial

Cartif y el Grupo Recoletas impulsan un proyecto contra la desnutrición.png

Cartif ha puesto en marcha, junto al Hospital Recoletas Salud Campo Grande de Valladolid, el proyecto Ricosalud1, una iniciativa de investigación aplicada que utilizará visión artificial e inteligencia artificial para mejorar el seguimiento nutricional de los pacientes hospitalizados.

El objetivo es avanzar en la prevención de la desnutrición hospitalaria mediante un sistema experimental capaz de analizar las bandejas antes y después de cada comida.

La tecnología permitirá identificar los alimentos servidos, estimar la cantidad realmente ingerida y cuantificar los residuos generados.

El centro tecnológico vallisoletano será el encargado de desarrollar las soluciones basadas en captura de imágenes en dos y tres dimensiones, generación de datos y modelos avanzados de inteligencia artificial.

Estos algoritmos estarán entrenados para identificar los alimentos, segmentarlos y calcular las cantidades consumidas en un entorno hospitalario.

La iniciativa responde a una necesidad relevante en la práctica clínica: disponer de información objetiva, medible y trazable sobre cuánto comen realmente los pacientes durante su ingreso.

Según los datos aportados por los impulsores del proyecto, entre el 20 y el 40% de los pacientes hospitalizados presentan algún grado de desnutrición o riesgo nutricional, una situación que puede empeorar su evolución, aumentar las complicaciones, alargar la estancia hospitalaria y elevar la probabilidad de reingreso.

Hasta ahora, la valoración de la ingesta se realiza en muchos casos de forma visual y subjetiva. Ricosalud1 busca sustituir ese método por un seguimiento automático y continuado, conectado además con la historia clínica del paciente. De este modo, los datos recogidos podrán relacionarse con variables clínicas relevantes para detectar antes situaciones de baja ingesta o riesgo nutricional.

La coordinadora de la Unidad de Nutrición y Obesidad del Instituto de Endocrinología y Nutrición del Hospital Recoletas Salud Campo Grande y responsable del proyecto, Paula Crespo Escobar, ha subrayado que “el valor de Ricosalud1 no está solo en la tecnología, sino en convertir datos complejos en información clínica útil que ayude a ajustar la intervención nutricional a la realidad del paciente”.

El proyecto también incorpora una dimensión organizativa y de sostenibilidad, al permitir medir el desperdicio alimentario hospitalario y mejorar la planificación de dietas.

Con ello, sus impulsores esperan optimizar los recursos del hospital, personalizar el soporte nutricional y favorecer una recuperación más eficaz de los pacientes.

Con esta iniciativa, Cartif refuerza su papel como socio tecnológico en proyectos de innovación sanitaria, aportando su experiencia en visión artificial, tratamiento avanzado de datos e inteligencia artificial aplicada. La participación del centro se articula a través de su División de Sistemas Industriales y Digitales, bajo la responsabilidad del investigador Raúl Calderón.