Gran éxito de la Feria Provincial del Vino en Boecillo: 1.000 personas brindan al ritmo de la mejor música en un día mágico

Brindis en la III Feria Provincial del Vino de Boecillo. Fotografía: Ayuntamiento de Boecillo.

Inaugurada por el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez, por la corporación municipal, el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso y el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, la III Feria Provincial del Vino de Boecillo ha sido todo un éxito.

Fuentes municipales han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que por el lugar han pasado “1.000 personas” en un evento bajo el calor atípico del mes de mayo.

Con la colaboración de la Diputación de Valladolid y Alimentos de Valladolid, la III Feria Provincial del Vino y la Gastronomía Local ha transcurrido durante una calurosa jornada en la que el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez se ha mostrado “muy satisfecho” tras el desarrollo de la jornada.

El primer edil ha querido agradecer la existencia de las bodegas de las cinco denominaciones de origen que posee la provincia castellana (Ribera de Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierras de León).

A ellas se han sumado otras de Castilla y León y de carácter internacional con vinos hasta franceses.

La participación de bodegas de reconocido prestigio y establecimientos locales de gastronomía “se trata de una apuesta de este Ayuntamiento por promover un recurso que, en su momento, posicionó a la localidad entre las mayores productoras de clarete de la región”, según palabras del primer Edil.

Bodegas y puestos participantes

En lo que tiene que ver con la alimentación participaron la Carnicería Geñín, la Panadería Boecillo, la Jamonería de Boecillo, Aceites Almazara Norte y Tortilla La Españolita.

Y en cuanto a las bodegas: Bodega Valtoñar (Ribera del Duero), Musa Domaine (Ribera del Duero), Viña Pedrosa (Ribera del Duero), Vinos Rubén Ramos (Ribera del Duero), Doña Beatriz (Rueda), Bodegas y Viñedos Pinoalto (Rueda), Eme Bodegas (Fuensaldaña).

Además de Sueños de Tovar (Cigales), Bodegas Elías Moro (Toro), Meóriga (Tierras de León), Finca Tres Jotas (varias denominaciones), Bodegas Decorus (DO Arlanza en Burgos), Carreprado (IGP Vinos Tierra de Castilla y León, Palencia) y Disan, Distribución de Vino en Valladolid.

Además de las dos francesas: Roc de Bernadots (DOC Buzet) y Parvis des Templiers (AOP BRULHOIS).

Un evento que ha sido todo un éxito en Boecillo acompañado por la mejor música.