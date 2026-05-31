Marcos (25), 2 meses en un famoso bar de pueblo que abre de viernes a domingo: “El bingo genera mucho ambiente”

Medina de Rioseco es uno de los municipios más bellos y con mayor importancia dentro de la provincia de Valladolid. En la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 4.617 habitantes.

Allí nació y lleva toda la vida en el lugar, Marcos Sánchez Alonso. Un joven, de solo 25 años, que ha decidido coger las riendas del Bar El Patio que se ubica en la localidad para darle un nuevo aire.

Lo hizo hace dos meses. Allí, la diversión y el buen rollo están asegurados. Abre los viernes, sábados y domingos y busca dar el mejor servicio posible a los clientes que se pasen por el lugar.

EL ESPAÑOL charla con él para conocer todos los detalles de una nueva aventura que afronta con “optimismo e ilusión”.

Terraza del Bar El Patio en Medina de Rioseco. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Marcos

“Soy un joven de 25 años. Me considero una persona trabajadora, cercana y con muchas ganas de sacar adelante nuevos proyectos. Siempre me ha gustado el trato con la gente y crear un buen ambiente. Es algo que intento reflejar, cada día, en El Patio”, asegura Marcos Sánchez Alonso, en declaraciones a este periódico.

Nuestro entrevistado tiene solo 25 años. Suma dos meses como hostelero. Cuenta con la Educación Secundaria completada y es amante de jugar al fútbol, de pasear a su perro Baloo y de ir al gimnasio.

Lleva toda la vida en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco y recuerda su infancia “como muy buena y rodeado de la familia y amigos”. Como nos cuenta, disfrutaba mucho de la vida del pueblo y ya, desde que tenía una corta edad, practicaba mucho deporte.

Cuando era pequeño quería ser bombero, pero la vida le ha llevado por otro camino.

Dos meses en el Bar El Patio

“Comencé en el mundo de la hostelería hace aproximadamente dos meses. Todo, coincidiendo con esta nueva etapa al frente del Bar El Patio. La idea surge al ver una oportunidad de seguir manteniendo vivo un local muy conocido en Medina de Rioseco y de continuar ofreciendo el ambiente que siempre ha tenido”, añade el joven.

Imagen de Marcos en su bar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro protagonista añade que el local “llevaba un tiempo cerrado antes de esta reapertura”. El Patio “es un local muy conocido en Medina de Rioseco y cuenta con una larga trayectoria de seis años dentro del ocio y la hostelería de la localidad”, nos explica Marcos.

Él cogió las riendas del negocio hace dos meses con “mucha ilusión y ganas de seguir adelante con el proyecto”.

El establecimiento hostelero se ubica en la calle Román Martín número 6 de la Ciudad de los Almirantes. Todo en un local amplio y que esté preparado para diferentes ambientes y actividades.

“En la actualidad contamos con un pequeño equipo que trabaja para ofrecer el mejor servicio y ambiente posible. Por el momento abrimos de viernes a domingo, desde las 15:00 y hasta las 03:00 horas de la madrugada”, indica el joven hostelero.

Todo para ofrecer lo mejor a los clientes que por el lugar se pasen.

Hasta bingo

Marcos nos explica que buscan “ofrecer un espacio de ocio donde la gente pueda disfrutar de cafés, copas, partidas, eventos, cumpleaños privados, y un ambiente musical nocturno”.

“El bingo genera mucho ambiente y reúne a gente de distintas edades. También tenemos en el bar. Buscamos que El Patio sea un punto de encuentro y diversión”, asegura Marcos convencido.

Allí ofrecerán algún aperitivo para acompañar las consumiciones, ya que el enfoque principal del local es el ocio y el buen ambiente.

“Nuestra especialidad va a ser el ambiente, las copas y los eventos. Queremos que la gente venga a disfrutar y a pasárselo bien”, indica.

Interior del Bar El Patio en Medina de Rioseco. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Precios asequibles

Sobre lo que va a tener que rascarse el bolsillo la persona que pase por el local, el joven hostelero apunta que van a contar con “precios asequibles y competitivos para que todo el mundo pueda disfrutar del espacio”.

“La hostelería es un mundo complicado y requiere de mucho esfuerzo. Trabajando duro y haciendo las cosas bien, se puede sacar adelante”, explica el de Medina de Rioseco.

Hablando de los gastos, nos cuenta que en hostelería “son elevados entre suministros, personal, mantenimiento y proveedores” por lo que “es muy importante cuidar mucho la gestión diaria”.

“No es sencillo sacar adelante un negocio hostelero en el mundo rural. En los pueblos todo cuesta más y hay que trabajar mucho para atraer a la gente. También tiene la ventaja del trato cercano y familiar”, añade.

Sobre el futuro, no duda en señalar que lo ve con “ilusión y ganas de seguir creciendo personal y profesionalmente dentro de la hostelería”.

“Mi objetivo es consolidar El Patio como un lugar de referencia en Medina de Rioseco y conseguir que la gente disfrute cada vez que venga al local”, concluye.