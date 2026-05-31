La finca ganadera nacida en 1936 que hace excelentes quesos en un pueblo: “El precio está entre 21 y 35 € el kilo”

Ricardo Miranda Ocaña, dueño de Las Cortas de Blas y Pablo Goicoechea, quesero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las Cortas de Blas es una reconocida finca agropecuaria, granja escuela y quesería artesanal que se ubica en el término municipal de Villalba de los Alcores, en la comarca de Los Montes Torozos, en la provincia de Valladolid.

Este espacio combina la explotación ganadera real con un proyecto educativo integral que busca reconectar al entorno urbano con el mundo rural.

Todo comenzó en marzo de 1936, cuando Fernando Miranda (el abuelo) compró el espacio para transformarlo de una finca eminentemente forestal a una ganadera y agrícola.

“En 2017 comenzamos con nuestra quesería. Es artesanal y pequeña”, cuenta Ricardo Miranda Ocaña a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Charlamos con él para conocer todos los secretos del lugar.

Elaboración del queso en Las Cortas de Blas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Ricardo

“Me defino como una persona a la que le gusta crear y completar sus sueños. Esto nos llevó a emprender y crear nuestras empresas para dar a conocer el mundo rural a la sociedad y mejorar la vida de la gente del entorno”, afirma, en declaraciones a este medio, Ricardo Miranda Ocaña.

Él es el administrador y gestor de la explotación Cortas de Blas S.C., Granja Escuela Las Cortas S.L. y Quesería Las Cortas S.L. Tiene 51 años, y también se considera un hombre “comprometido con su tierra” que “quiere dar ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera, con respeto hacia la gente, el entorno y mejorando la sociedad”.

Es Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural por la Universidad de Valladolid, también licenciado en Ciencias Ambientales por la de León, Ingeniero Técnico Agrícola y técnico diplomado en Dirección de Empresas Agrarias. Casi nada. Se define como un “educador ambiental, agricultor y ganadero al frente de una quesería”.

“Nací en Valladolid y viví allí hasta que comencé a trabajar en una empresa de servicios medio ambientales. Eso me llevó a conocer nuestra región y a vivir en distintas zonas de Castilla y León”, confiesa. Ahora vive en la Finca Cortas de Blas, en Villalba de los Alcores, dentro de la provincia de Valladolid.

Recuerda que, cuando era pequeño, quería ser “investigador naturalista y viajero” y está “muy contento con la vida que lleva en la actualidad”.

La historia de la finca

“La Finca Las Cortas de Blas la compró mi abuelo en el año 1936. Desde entonces, mi familia está vinculada a la Comarca de Torozos porque se ubica en el Páramo Torozos, a 20 kilómetros de Valladolid y dentro de la localidad de Villalba de los Alcores”, nos explica.

Su abuelo Fernando, que llegó en plena guerra, transformó una finca eminentemente forestal en una agrícola y ganadera. Por aquel entonces se “roturó mucho monte de encina para transformarlo en cultivos y se puso mucho regadío en funcionamiento”, explica nuestro entrevistado, lo que permitió que se desarrollase una ganadería “importante y puntera”.

“En aquella época la finca llegó a tener caso 1.000 hectáreas y llegaron a vivir aquí más de 30 familias trabajadoras. Esto se convirtió en un núcleo poblacional que contaba con escuela, bar y supermercado”, añade nuestro protagonista.

Con la muerte de su abuelo y tras dividir la finca, solo su padre se quedó con parte de la finca original y los demás hermanos “se desvincularon” de la misma.

“Mi padre, además de con su trabajo de profesor en la Escuela de Agrícolas INEA en Valladolid, siguió con la actividad agrícola y ganadera para quedarse con 150 hectáreas y 350 ovejas y así ha llegado hasta nosotros”, apunta Ricardo.

En un principio, nuestro entrevistado y su hermana Pady comenzaron con la granja escuela, pero, tras la jubilación de su padre se hicieron cargo de la finca.

La “transformaron en ecológico para doblar el ganado”. Fue años después, en el 2017, cuando junto a su hermano Fernando, su padre Ricardo y su amigo Pablo Goicoechea, Goiko para los amigos, crearon la Quesería Las Cortas.

700 ovejas productoras y 190 corderas

“La finca ha pasado de ser eminentemente agrícola y ganadera, de sistema de producción convencional, a ser ecológica. Doblamos el ganado, le dimos una vertiente educativa y, además, transformamos parte de leche que producimos. Ha sido un cambio radical”, explica Ricardo.

A nivel productivo cuentan con 700 ovejas madres productoras y más de 190 corderas de reposición. En el campo y con el ganado trabajan un total de cuatro personas. En la quesería Pablo Goicoechea y en la granja escuela otras tres personas en la cocina y haciendo labores de limpieza y unos cuantos monitores.

En esa granja escuela tan especial cuentan con cabras, ovejas xaldas, gallinas negras castellanas, cerdos, jabalíes, gamos, burros, caballos, halcones peregrinos y búhos reales, faisanes, pavos, patos, palomas, chinchillas, erizos y hasta un cuervo.

La quesería

“La quesería es artesanal y pequeña. Arreglamos un trozo de nave para tener cámara, obrador, refrigeración en almacén y punto de venta, para trabajar en ella una o dos personas. Está preparada para poder ampliar y dar más capacidad de maduración y elaboración. Todo llegará”, apunta Ricardo Miranda Ocaña.

Allí hacen cuatro tipos de queso, además de yogur y kéfir. Estos dos últimos son naturales con leche de oveja y hablando de los quesos las variedades son el Torozo, el Majuelo, el Azul y el Azul Miel.

“Los hacemos con mucho cuidado y cariño. Cada uno cuenta con una receta y unos cuidados en cámara distintos. Todo se hace artesanalmente y a mano. El cliente se sorprende de las cosas tan diferentes que se pueden hacer con la leche de oveja. Da gusto ver sus caras cuando prueban nuestros productos”, añade.

Imagen de los quesos de Las Cortas de Blas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Venden en la quesería, a través de venta directa y también en muchos lugares de España a través de distribuidoras y tiendas. Están en Valladolid, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz, Galicia o País Vasco y con el yogur y el kéfir están en 40 centros Gadis de Castilla y León.

Entre 21 y 35 euros el kilo

“El número de quesos al mes varía. Transformamos unos 40.000 mil litros de leche al año. Las ventas son uniformes de todas nuestras variedades. El precio está entre 21 y 35 euros el kilo”, añade Ricardo.

La quesería “está bien” y “creciendo poco a poco”. El proyecto “está asentado” a base de mucho esfuerzo y dedicación y vive mucha gente de ello.

“El objetivo pasa por seguir creciendo hasta transformar, por lo menos, la mitad de la leche que producimos”, finaliza.