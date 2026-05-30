La Comisión Europea certifica los avances de Valladolid para la consecución de la neutralidad climática en 2030

La Comisión Europea ha reconocido expresamente los avances de Valladolid en la consecución de la neutralidad climática en 2030, en el marco de la conferencia anual NetZeroCities que ha tenido lugar en Turín (Italia).

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), ha estado presente del 27 al 29 de mayo en esta cita para presentar la fase de diseño e implementación de su estrategia climática.

La presentación ha servido para recibir la certificación de la Comisión Europea en estos objetivos, en un encuentro en el que han participado las urbes participantes de la Misión de las 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes en 2030.

Aquí han podido compartir sus logros y dificultades a la hora de alcanzar la meta.

Valladolid ha estado presente en el foro en un momento especialmente importante, en el que la Comisión Europea ha destacado que la ciudad ha pasado de la fase de diseño a la de implementación, incorporando acciones nuevas, reforzando los seguimientos,

El organismo también ha destacado el crecimiento del ecosistema local que apoya la Misión Valladolid. De 42 entidades que comenzaron, la red está ya por encima de las 210 adhesiones fruto del proyecto Embajadores de la Misión y una mayor implicación del sector privado.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha mantenido una reunión privada con el subdirector general de Medio Ambiente de la CE, Patrick Child, y líder de la Misión Ciudades, además de otros políticos municipales.

Pellitero, que ha sido el único representante español, ha compartido con otros concejales de ciudades italianas, eslovacas y suecas el avance de sus ciudades con el Banco Europeo de Inversiones y miembros del consorcio NetZeroCities.

La reunión sirvió para abordar los principales retos a los que se enfrentan las urbes europeas para llevar a cabo sus planes de acción climática, incidiendo en la atención a la financiación, al escalado de proyectos estratégicos y el papel de las ciudades como espacios clave para impulsar la competitividad y la inversión europea.

En el marco de la conferencia, la coordinadora de Misión Valladolid, Ángela Rivada, de IdeVa, pudo compartir la experiencia de Valladolid en acciones de comunicación emocional orientadas a implicar y sensibilizar a la ciudadanía ante un reto común.

Este reto trata de avanzar entre todos hacia una ciudad climáticamente neutra. Precisamente la implicación y participación de los habitantes es uno de los ejes centrales de la Misión Europea.

Campañas para implicar a los vecinos

Valladolid ha llevado a cabo diferentes campañas relacionadas con el deporte, la música, el humor y la magia con un fin común: trasladar que cada gesto ciudadano cuenta y que los pequeños cambios cotidianos contribuyen a construir una ciudad más sostenible.

Entre las iniciativas compartidas en Turín destaca el Festival de Humor y Magia de la Misión Valladolid, organizado por el Ayuntamiento en noviembre de 2025.

El evento reunió alrededor de 5.000 personas en ocho centros cívicos de la ciudad y en el Teatro Calderón. Durante una semana, humoristas y magos usaron la risa como hilo conductor para acercar a la ciudadanía a los objetivos climáticos de la ciudad.

La campaña relacionada con este festival se difundió en prensa escrita y digital local, así como en los canales propios de IdeVa y en Instagram, alcanzando los 220.000 usuarios.

La participación ciudadana generada en torno al festival permitió recoger compromisos concretos relacionados con el ahorro de agua y energía en los hogares, el uso de la bicicleta y del transporte público y la mejora en la separación y reciclaje de residuos.

En total, unas 1.500 personas formalizaron su adhesión a la Misión Valladolid mediante la firma de una hoja de compromisos bajo el lema ‘Cada gesto cuenta’.

El festival incorporó además un componente solidario, al destinar el 30 % de la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Otro de los proyectos que se han compartido con otros representantes de las ciudades misión ha sido el trabajo conjunto que está impulsando el Ayuntamiento con la ‘Conexión Deporte Valladolid’, que agrupa por primera vez a los 8 clubes más representativos de la ciudad con la meta de impulsar, coordinar y fomentar el deporte local por su valor social, inclusivo y sostenible.

Valladolid continúa así consolidando su papel dentro de la Misión Europea, combinando planificación, implementación, colaboración público-privada y participación ciudadana para avanzar hacia la neutralidad climática en 2030.