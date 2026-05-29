Ion Antolín, el periodista de Villalón de Campos que fue Dircom del PSOE y ahora investiga la Audiencia Nacional

Ion Antolín Llorente siempre operó en segundo plano, pero perseguido por las polémicas. Nacido en 1977 en el municipio vallisoletano de Villalón de Campos, este periodista de formación logró construir una carrera discreta pero efectiva.

Pasó por la banca y la universidad y acabó convirtiéndose en el hombre fuerte de la comunicación del PSOE. Pero su pretendida discreción nunca fue impecable ya que sus sonoras polémicas en redes generaron siempre un notable ruido a su alrededor.

Ahora, el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha sacado bruscamente de las tinieblas y lo ha colocado en el centro del huracán: la llamada 'Operación PSOE'.

Aquel operador discreto se ha convertido, de golpe, en uno de los nombres más incómodos de la crisis judicial que sacude al partido.

Según el magistrado, Antolín no solo participó en la reunión clave del 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz.

También jugó un papel operativo y concreto en la maquinaria que, presuntamente, buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que amenazaban al partido y al Gobierno.

Pagos para campañas de desprestigio

Aquella tarde de abril de 2024, con la causa contra Begoña Gómez recién abierta y el presidente en pleno periodo de reflexión, se reunieron en Ferraz Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y el propio Santos Cerdán, entonces secretario de Organización.

Ion Antolín, como director de Comunicación del PSOE, estaba allí. Poco después, según detalla el auto con precisión quirúrgica, fue él quien tomó las riendas de una de las líneas de acción más delicadas: la difusión mediática de información sensible.

El documento judicial reproduce textualmente el mensaje que Antolín envió a la fallecida periodista Patricia López Lucio.

"Buenas Patricia. Soy Ion Antolín. La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K", señalaba.

Ese dinero, canalizado a través de Grupo Crónica Libre SL bajo la apariencia de una campaña de publicidad, formaba parte, según la investigación, de una estrategia coordinada para difundir grabaciones y documentos.

El objetivo, describe el auto, era atacar "de forma sistemática y continuada" cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno.

No era un rol menor. El auto subraya que Antolín, junto a otros miembros de la estructura orgánica del partido, puso a disposición de la supuesta trama la logística, las dependencias y los fondos de Ferraz.

Su correo aparece en las tablas de requerimientos judiciales solicitados por la Guardia Civil, y su nombre figura en las listas de personas vinculadas a la actividad entre 2024 y 2025.

Un ascenso entre polémicas

El vallisoletano Ion Antolín no llegaba siendo un desconocido a ese momento clave y es que su trayectoria ya había estado salpicada de fuertes polémicas.

Formado en Comunicación Audiovisual, con experiencia en CaixaBank y Banca Cívica y también en la Universidad Camilo José Cela, Antolín había combinado su labor periodística con una militancia socialista cada vez más visible.

Escribió incluso una novela, 'Noches de poder', ambientada en el convulso congreso del PSOE de Sevilla

Pero fueron sus intervenciones en redes sociales y su estilo combativo los que generaron mayor ruido. En 2023 abandonó X (entonces Twitter) y migró a Bluesky "huyendo de sonadas polémicas".

Entre ellas, la difusión de una imagen generada por inteligencia artificial que exageraba la violencia en las protestas de Ferraz contra la amnistía, o cruces públicos con periodistas a los que exigía borrar tuits de forma inmediata.

Su breve paso por el Gobierno, en diciembre de 2024, cuando Pedro Sánchez lo nombró secretario de Estado de Comunicación y director de Comunicación del PSOE, duró apenas 20 días.

Presentó su dimisión alegando motivos de salud, pero coincidió con un nuevo escándalo por filtraciones y con las críticas del PP, que lo acusaron de querer llevar "la amenaza y la censura a la prensa" directamente desde Moncloa.

A pesar de todo, regresó con fuerza a Ferraz. En 2025 seguía al frente de la comunicación del partido y, según el auto, participando activamente en la coordinación de acciones que iban mucho más allá de la mera gestión de ruedas de prensa.

Este polémico vallisoletano se acabó convertido en uno de los engranajes de una supuesta red que, desde la sede socialista, presuntamente articulaba pagos, logística y difusión de información para proteger al presidente y a su entorno.

Ahora, con el auto del juez Pedraz sobre la mesa, Ion Antolín pasa de ser un operador invisible a formar parte de la lista de nombres que la Audiencia Nacional quiere investigar con detalle.

Su figura aparece en un documento judicial que describe con crudeza cómo se supuestamente articuló, desde dentro de Ferraz, una operación para influir en jueces, fiscales y la opinión pública.

El discreto periodista de Villalón de Campos, que, presuntamente, gestionaba pagos para campañas de desprestigio, se ha convertido en uno de los rostros más incómodos y reveladores de la profunda crisis que atraviesa el PSOE.