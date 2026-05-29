Dulcería 2026 abre con las mejores delicias de la provincia de Valladolid: 24 puestos, mucho sabor y entrada gratuita

Ya ha abierto sus puertas uno de los eventos más esperados en Valladolid como es la Feria Dulcería 2026 en su cuarta edición. Uno de los grandes escaparates de la repostería artesana de la provincia.

Organizada por la Diputación, a través de la marca Alimentos de Valladolid, en colaboración con la Asociación de Confiteros de Valladolid y el apoyo de ACOR, el evento se va a desarrollar desde este 29 de mayo y hasta el 31 del mismo mes con un total de 24 productores agroalimentarios de la provincia.

Dulcería 2026 ha abierto sus puertas a eso de las 17:00 horas de esta tarde y ya eran muchos los curiosos que por el lugar se pasaban para comprar productos en este auténtico paraíso del dulce.

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, ha sido el encargado de inaugurar esta IV edición del evento y ha destacado el valor de la iniciativa para todos esos artesanos que se esmeran cada día en producir lo mejor en la provincia de Valladolid.

“Cuarta edición de Dulcería con 24 puestos para ofrecer lo bueno y lo mejor de la provincia de Valladolid. Mezclamos innovación con tradición. La Marca Alimentos de Valladolid apuesta siempre por el comercio rural”, ha afirmado Santana.

El diputado ha afirmado que las expectativas de la Diputación de Valladolid están “por todo lo alto” porque “la temperatura acompaña” y esperan recibir a “7.500-8.000 personas como en las ediciones anteriores”.

“El objetivo es poner en valor el producto artesanal y tradicional de la provincia de Valladolid. Estamos encantados de albergar un año más esta feria que tanto interés levanta”, ha finalizado.

Fomentar la excelencia

El objetivo de la feria pasa por fomentar esa competitividad y también la excelencia de las confiterías y obradores de Valladolid y provincia para darles un pequeño empujón en un escaparate perfecto por el que pasarán miles de personas.

También, impulsar el uso de productos de proximidad vinculados a la marca Alimentos de Valladolid, que este año cumple diez años de actividad, y fortalecer la identidad gastronómica del territorio.

Dulcería 2026 cuenta con el compromiso de la Diputación de Valladolid con el fin de promocionar el producto local y la defensa de la tradición gastronómica e impulsar también el sector agroalimentario y de la confitería de la provincia.

24 puestos y horarios

La IV Feria Dulcería 2026 se va a celebrar del 29 al 31 de mayo en el Espacio La Granja de Valladolid para contar con la participación de un total de 24 productores asociados a la marca Alimentos de Valladolid.

La entrada va a ser gratuita y el recinto estará abierto el viernes, 29 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas. El sábado 30 en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 y el domingo, 31 del mismo mes, entre las 11:00 y las 15:00 horas.

Serán un total de 24 los productores que están ya presentando sus mejores productos en la Dulcería 2026 y hay de todo. Desde miel, pasando por pistachos y los mejores dulces.

Están presentes Mantecados Estilita, El Postre de Lisa, La Tahona de Chari, La Biótica, La Francesa, La Casita, La Tía Melitona, Idealfruits, L’ Atelier Sin Gluten, Confitería El Bombón, Clauval o La Giralda de Castilla.

Además de Natursnacks, Pastelería El Dulce, Miel de Amable, Pistachos San Antonio, Miel Setenta y Nueve, Mielegante, Miel Sandonís, Apícola Oro del Duero, Teresa Mate, Wambanuts, Pecorea y la Confitería Castilviejo de Medina de Rioseco.

Serán tres jornadas en las que la feria va a volver a convertirse en un punto de encuentro entre profesionales, productores y público general, favoreciendo la promoción de la calidad agroalimentaria vallisoletana. También el intercambio profesional y una difusión de la cultura gastronómica que está vinculada al dulce.

Visita de Moisés Santana a la Feria Dulcería.

Además, experiencias y actividades

Esta brillante programación de Dulcería 2026 se va a completar con actividades diferentes y experiencias gastronómicas que estarán dirigidas al público asistente que por el Espacio La Granja se pase.

Por ejemplo, el viernes 29 de mayo, a las 19:00 horas, se celebrará un showcooking de torrijas en el Edificio Q-BO con la participación de los tres primeros clasificados en el reciente Concurso Nacional de Torrijas.

Además, el sábado 30 de mayo, a las 13:00 horas, va a tener lugar un brunch musical dulce, también en el Edificio Q-BO. En el mismo, los asistentes van a poder degustar el mejor dulce de Alimentos de Valladolid 2025, elaborado por La Biótica de Medina del Campo.

También, una selección de pastas de té de Castilla y León y bombones Castilviejo de Medina de Rioseco.

El domingo, 31 de mayo, también a las 13:00 horas, se va a celebrar un segundo brunch musical dulce. Ahí se van a poder degustar algunas de las mejores elaboraciones surgidas del Concurso Dulcería 2026 que se celebró el pasado 27 de mayo.

Con eventos como este, que cumplen su cuarta edición, Alimentos de Valladolid continúa reforzando el compromiso con la promoción del producto local. También con la defensa de la tradición gastronómica y el posicionamiento de la provincia como territorio de referencia en calidad agroalimentaria, innovación gastronómica y excelencia artesana.

Dulcería, un escaparate único y para disfrutar de los mejores manjares dulces de la provincia de Valladolid.