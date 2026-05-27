El Wine Conexión 3.0 Provincia de Valladolid 2026 anuncia sus conciertos: seis citas especiales en bodegas de pueblos

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, ha presentado en la mañana de este miércoles, 27 de mayo, el Wine Conexión 3.0 Provincia de Valladolid.

Se trata de una cita que va a unir cultura y escenarios enoturísticos para acercar la cultura vitivinícola, tradicional y vanguardista, a través de la conexión del territorio en un mismo proyecto.

Todo, en una presentación que ha contado también con la asistencia de representantes de las Rutas del Vino de las bodegas participantes y los alcaldes de los municipios en los que se van a celebrar los conciertos.

“Wine Conexión se ha consolidado como un modelo de éxito que fusiona, de una manera única, lo que mejor sabemos hacer en Valladolid: unir nuestra cultura vitivinícola con nuestra música y patrimonio”, ha asegurado Conrado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid también ha destacado que “queremos que quien asista al Wine Conexión se sienta parte de nuestra tierra, disfrutando de música en vivo entre viñedos, catas de productos locales, la excelencia de nuestros vinos y la hospitalidad de nuestras bodegas”.

Promocionar la provincia de Valladolid

En este sentido, subrayó que esta iniciativa supone “una oportunidad para promocionar la provincia de Valladolid como un destino cultural y enoturístico de primer nivel”, recorriendo denominaciones de origen, paisajes y estilos musicales diferentes “siempre bajo el paraguas de la calidad que define a nuestra provincia”.

El presidente de la Diputación agradeció también la implicación de las bodegas participantes y de la empresa Pasión Eventos por su trabajo en la producción técnica y artística del ciclo.

“Tenemos claro que nuestro objetivo primordial se basa en la generación de actividad económica en nuestros municipios y en demostrar que la cultura es un motor de desarrollo rural indispensable”, afirmó.

Asimismo, recordó que cada uno de los encuentros incluirá una visita a la bodega, una cata y la degustación de productos bajo el sello Alimentos de Valladolid, coincidiendo además con el décimo aniversario de la marca.

“Estamos muy orgullosos de esta alianza, porque asociar nuestra marca Alimentos de Valladolid a un proyecto cultural innovador es la mejor manera de seguir posicionando nuestra provincia como un destino donde el vino y la música siempre son protagonistas”, concluyó.

Wine Conexión 3.0

La Diputación de Valladolid apuesta una vez más por el Wine Conexión Provincia de Valladolid, una iniciativa que se desarrollará entre el 13 de junio y el 1 de agosto de 2026.

Este proyecto propone un recorrido por seis bodegas emblemáticas de la provincia a través de una experiencia cultural única que combina enogastronomía, patrimonio y música en directo, con el objetivo de dinamizar el medio rural y poner en valor la riqueza vitivinícola y cultural del territorio.

Se trata de un proyecto ya consolidado como una de las propuestas enogastronómicas más innovadoras de la provincia.

Wine Conexión Provincia de Valladolid continúa creciendo como una iniciativa pionera en Castilla y León, al tratarse del primer proyecto de ámbito provincial que conecta las distintas denominaciones de origen bajo un paraguas común, acercando a vecinos y visitantes la riqueza vitivinícola de Valladolid y poniendo en valor la calidad de sus vinos y productos.

Como novedad, cada participante dispondrá de manera individual de un Wine Box, concebido como una experiencia gastronómica personalizada con productos de proximidad vinculados a la marca Alimentos de Valladolid, uniendo vino, territorio y gastronomía.

Seis conciertos

Durante seis fines de semana del verano, bodegas representativas de las cinco Denominaciones de Origen presentes en la provincia (Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y León), así como de la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla y León, acogerán conciertos íntimos de artistas consolidados del panorama musical nacional.

Cada jornada comenzará a las 20:30 horas con una visita guiada por las instalaciones de la bodega, incluyendo explicaciones sobre el proceso de elaboración de los vinos, recorridos por espacios históricos o singulares y una cata comentada de dos vinos emblemáticos maridados con productos locales bajo el sello Alimentos de Valladolid.

La experiencia culminará con una actuación musical en un entorno único, entre viñedos y arquitectura tradicional.

El calendario de Wine Conexión 2026 incluye las siguientes fechas: el 13 de junio en la Bodega Elías Mora de San Román de Hornija (D.O. Toro), con Welcome Lemi y el espectáculo ‘El Cabaret’ de Edu Soto; el 20 de junio en Bodegas Carramimbre de Peñafiel (D.O. Ribera del Duero), con Noan.

El 4 de julio en Bodega Mucy de Mucientes (D.O. Cigales), con David Otero; el 11 de julio en Bodega Valdehermoso de Nava del Rey (D.O. Rueda), con Merino; el 18 de julio en Lar de Maia, en Cubillas de Santa Marta (IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León), con Amparo Sánchez; y finalmente, el 1 de agosto en Bodegas Meóriga de Mayorga (D.O. León), con Polo Nández.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial www.conexionvalladolid.es y también mediante el código QR disponible en la cartelería promocional. El precio es de quince euros por evento, con plazas limitadas. Se recomienda acudir con calzado cómodo.