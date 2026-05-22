Espido Freire, César Pérez Gellida, Sergio Molino y Karina Borgo, protagonistas de la 59ª Feria del Libro de Valladolid

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura, en la presentación de la 59ª Feria del Libro. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

La cultura no para en Valladolid. Después del TAC llega la hora de la 59ª Feria del Libro que abrirá sus puertas el próximo 29 de mayo con un programa que confirma su posición como uno de los encuentros literarios más relevantes, tanto a nivel regional como nacional.

Será durante diez días cuando la Plaza Mayor y el Círculo de Recreo acogerán presentaciones editoriales, mesas redondas, firmas de libros y ciclos de poesía, además de actividades infantiles para convertir a Valladolid en la capital de la cultura.

La Feria es también la voz de los autores de la provincia y de Castilla y León, un escaparate privilegiado para la creación literaria del territorio.

La programación de la feria, que se desarrolla en colaboración con el Gremio de Libreros de Valladolid, ha sido presentada en el Círculo de Recreo por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quien ha puesto en valor la dimensión internacional que ha adquirido la Feria del Libro de Valladolid en los últimos años.

Ha asegurado que más allá de su dimensión local, “la Feria del Libro de Valladolid cumple un papel fundamental en la defensa y proyección del español en el mundo”.

A través de las distintas actividades organizadas en el marco de la feria, añadió, “promovemos la riqueza de nuestro idioma y su influencia global, contribuyendo a que la lengua española sea reconocida como un vehículo de cultura, de conocimiento y de apertura”.

La concejala de Educación y Cultura incidió también en el compromiso de la Feria del Libro de Valladolid con “la calidad, la innovación y la difusión de la lectura”, aspectos que, según afirmó, “fortalecen el tejido cultural de la ciudad y convierten a Valladolid en un faro de excelencia para el español y la cultura hispánica en todo el mundo”.

Finalmente, Irene Carvajal ha recordado que desde hace tres años “el rumbo de la Feria del Libro de Valladolid mira al español como vehículo cultural que une a 600 millones de hispanohablantes”.

La edición de este año toma como hilo conductor ‘La huella de la cultura española en América’ y dedica su homenaje institucional al escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948), Premio Nacional de Narrativa y Premio Nadal.

El acto de clausura del 7 de junio en el Círculo de Recreo pondrá el broche final a esta edición con un homenaje a su figura. Martín Garzo presentará además su nueva novela, Un paraíso de escombros.

La nómina de escritores de esta edición reúne algunos de los nombres más destacados del panorama literario actual.

Espido Freire, Premio Planeta, inaugura los encuentros en el Círculo de Recreo el propio 29 de mayo; Sergio del Molino, ganador del Premio Alfaguara 2024, presentará La hija el 4 de junio.

Karina Sainz Borgo, autora de La hija de la española, traducida a treinta idiomas, se reunirá ese mismo día con los clubes de lectura a partir de su novela Nazarena.

César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024 y máximo referente de la novela negra española, tendrá su propio encuentro con el público.

A ellos se suman Marcos Giralt Torrente, ganador de la XV edición del Premio Umbral, que presentará su novela Los ilusionistas el 2 de junio; María Oruña, una de las autoras más vendidas en España, que llega el 5 de junio con La cámara de las maravillas; y David Toscana, Premio Alfaguara de Novela 2026, que presentará El ejército ciego ese mismo día.

Uno de los momentos más singulares será el encuentro Un viaje de ida y vuelta: A new Sketches of Spain, el 2 de junio en el Círculo de Recreo. El bailaor Israel Galván (Sevilla, 1973), figura indiscutida del flamenco contemporáneo, Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, conversará con la periodista y documentalista Arantxa Vela en un diálogo que explora la proyección del flamenco y la cultura española en América.

Ese mismo espíritu de intercambio cultural impregna otras mesas del ciclo temático, con participantes como el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos, la catedrática Francisca Noguerol o el mexicano David Toscana.

La Feria acoge igualmente el encuentro Valladolid, ciudad de teatro, en el que el dramaturgo Alberto Conejero, autor de La piedra oscura, Leonora y Laurencia, conversará el 3 de junio con José María Esbec, director del Teatro Calderón de Valladolid, en el Círculo de Recreo.

El ciclo Nuevas Ruralidades reunirá por su parte a Fulgencio Argüelles, Miguel Barrero, Teresa Vicente Sánchez y Julio Izquierdo, entre otros, en torno a la literatura que nace del territorio y sus transformaciones.

Programación poética y musical de primer nivel

El espacio dedicado a la poesía sitúa a Valladolid como uno de los grandes escenarios del género en lengua española.

Las sesiones nocturnas se celebran en el Pabellón de la Feria de la plaza Mayor y reúnen a autores como Juan Antonio González Iglesias, Miriam Reyes, Tomás Sánchez Santiago y la colombiana Lauren Mendinueta, junto a jóvenes voces como Rosa Berbel, Ángela Segovia, Héctor Aceves o Berta Pérez en los encuentros de Jóvenes y Poetas.

La Feria acogerá además la grabación de dos programas especiales de Radio Clásica, que celebra su 60 aniversario: el 2 de junio, en la Sala Librería del Círculo de Recreo, se grabará Música y Pensamiento, dirigido por Mercedes Menchero Verdugo; y el 6 de junio, desde el Pabellón de la Feria, El árbol de la música, una propuesta para todas las edades.

Premios, homenajes y la voz de Castilla y León

La Feria es también escenario de importantes reconocimientos. El grupo de rock vallisoletano Celtas Cortos recibirá el 2 de junio el Premio Excelencia Cultural Ateneo de Valladolid 2026 en el Círculo de Recreo.

El editor Carlos Fresno, de AF Editores, recogerá el 5 de junio el Premio Editores de Castilla y León Isabel de Basilea. El 6 de junio se entregará el XXII Premio de la Crítica de Castilla y León, convocado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ex aequo a María Ángeles Álvarez y Benjamín G. Rosado.

Fiel a su vocación de apertura social, la Feria será el escenario escogido para la presentación de la Revista Desde el Páramo, nº 17, editada por el Centro Penitenciario de Villanubla y de la Antología para una Corte literaria, contribución del centro al 150 aniversario del nacimiento de Narciso Alonso Cortés (29 de mayo, Círculo de Recreo).

El humor gráfico tiene también su espacio con el ilustrador vallisoletano José María Nieto y su antología Los años perdidos el 4 de junio en el Círculo de Recreo, acompañado por el también dibujante vallisoletano Rafael Vega ‘Sansón’.

Además, la programación infantil y familiar se despliega a diario en el Pabellón de la Feria de la plaza Mayor con compañías y autores como Los Titiriteros de Binéfar; Raquel Díaz Reguera; Susanna Isern o Félix Albo, entre otros.

La Feria distribuye además gratuitamente su publicación oficial, el cuento El piojo, el sapo, la culebra y el gavilán, basado en el Popol Vuh, disponible en la caseta de información de la plaza Mayor.