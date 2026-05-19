Valladolid acoge en junio seis conciertos que combinan música, vino, gastronomía y patrimonio en espacios únicos

Valladolid y su provincia serán este próximo mes de junio el escenario de una de las propuestas culturales más singulares del panorama nacional, en la que se combina, a través de seis conciertos, música, vino, gastronomía y patrimonio en espacios únicos.

La XIX edición del Encuentro arTe y ViNo, organizado por la Fundación Belondrade arTe y ViNo y Abadía Retuerta, llega a ciudad y provincia con una experiencia inmersiva en distintas ubicaciones que se convertirán en espacio de diálogo entre disciplinas creativas.

Los conciertos se celebrarán en entornos de gran valor histórico y paisajístico, según se ha explicado este martes en el Museo Patrio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, que será el lugar del concierto inaugural del ciclo el próximo 25 de junio.

El recorrido enlazará museos, patrimonio y bodegas durante cuatro días. Pasará por el Museo Casa de Cervantes, el Museo Nacional de Escultura, Domaine Belondrade, en La Seca, y la iglesia de Abadía Retuerta, en Sardón de Duero.

Esta iniciativa nació en 2008 de forma espontánea a partir de un concierto entre amigos en Domaine Belondrade y el proyecto ha ido evolucionando hasta ser una de las citas artísticas de referencia, donde la música dialoga con el paisaje, el patrimonio y la cultura vitivinícola.

Durante su trayectoria, en este encuentro han participado en las distintas ediciones artistas internacionales como Jonas Vitaud, Alina Artemyeva, Iván Martín, Andreas Prittwitz o Krzysztof Wisniewski.

En la presentación de este martes ha participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Fundación Belondrade, Didier Belondrade, el CEO de Abadía Retuerta, Enrique Valero, y el director artístico de esta edición, Jesús Ruiz Mantilla.

Carnero ha agradecido los 19 años de "compromiso a través del vino con la cultura, lo cual es esencial y fundamental".

En este sentido, ha resaltado que este evento está compuesto por "vino, gastronomía excelsa también y cultura", cerrándose el círculo con un componente de solidaridad a través de la ayuda "a jóvenes comprometidos con la cultura que tienen algún grado de discapacidad". "Es una manera de hacer este proyecto, un proyecto redondo", ha apuntado.

Belondrade ha recordado que el encuentro "nació con la voluntad de crear un espacio donde la música, el vino y el arte pudieran convivir de forma natural, conectando con el paisaje y con la sensibilidad de quienes lo viven".

Por último, Valero ha precisado que en Abadía Retuerta lo que hacen es entender la cultura "como parte esencial de la hospitalidad", por eso creen "en la capacidad del arte y la música para transformar un lugar y generar experiencias con significado".

La edición de 2026 contará con un ciclo de seis conciertos, con una programación abierta y ecléctica que aglutinará propuestas de música clásica, jazz, flamenco, fado y nuevas tendencias contemporáneas.

Como explica Mantilla, "la esencia de este ciclo reside en la conversación que se establece entre las distintas disciplinas y los espacios que las acogen. Hemos diseñado una programación abierta, diversa y muy cuidada, capaz de reunir propuestas musicales y artísticas de gran calidad en lugares con una enorme carga patrimonial y emocional".

"La intención es invitar al público a vivir la cultura de una manera cercana, sensorial y profundamente ligada al territorio", ha sentenciado.

El programa incluirá actuaciones destacadas como la de Raül Refree en el Museo Patio Herreriano; una propuesta literaria y musical desarrollada junto al Festival Eñe, protagonizada por Andrea Abello en el Museo Casa de Cervantes; o el concierto del dúo GuitarCello en el Museo Nacional de Escultura.

También se ha programado la actuación del pianista Juan Pérez Floristán en Domaine Belondrade, precedida por la inauguración de la exposición “Secuencia / Paisaje” de Carlos Maciá y Nico Munuera; y el cierre del festival en Abadía Retuerta con las actuaciones de María Lavalle & Carlos Hipólito y Rosa Torres & La Jose.

Tras 18 ediciones, Encuentro arTe y ViNo reafirma su identidad como plataforma de creación y diálogo interdisciplinar, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural de Castilla y León.

La edición de este año cuenta otra vez con el respaldo de la Fundación la Caixa, cuyo apoyo contribuye a reforzar la dimensión cultural y social del festival. De la misma forma, la colaboración con La Fábrica y el Festival Eñe amplía la propuesta transdisciplinar del encuentro con la participación de la poeta Andrea Abello, galardonada con el Premio Festival Eñe – Fundación Antonio Gala 2025.

Además, esta edición impulsará un menú solidario 'Encuentro', iniciativa desarrollada junto a cuatro restaurantes Estrella Michelin de Valladolid y su entorno —entre ellos los restaurantes de Abadía Retuerta, Trigo, Alquimia y La Botica de Matapozuelos— que destinarán parte de sus ingresos a la fundación.

El festival incorpora también una 'Fila 0' solidaria destinada a quienes deseen colaborar mediante donaciones, reforzando así la vocación de los Encuentros arTe y ViNo de generar un impacto positivo más allá del ámbito artístico.

En línea con este compromiso social, parte de los ingresos obtenidos a través de la venta de entradas, el menú solidario, venta de packs de vino y la Fila 0 se destinará a proyectos de Acción por la Música, organización sin ánimo de lucro que utiliza la práctica colectiva musical como herramienta de transformación social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Programación musical

Jueves, 25 de junio

● A las 20: 30 h - Concierto inaugural en el Museo Patio Herreriano (Valladolid) a cargo del artista Raül Refree

Viernes, 26 de junio

● A las 18:00 h en el Museo Casa Cervantes (Valladolid) lectura y poesía a cargo de la escritora Andrea Abello, galardonada con el Premio Festival Eñe – Fundación Antonio Gala 2025, acompañado del dúo GuitarCello.

● A las 21:00 h en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid) concierto de música del dúo GuitarCello, formado por los artistas Fernando Curiel y Antonio Martín Acevedo.

Sábado, 27 de junio

● A las 20:30 h en Domaine Belondrade, Quinta San Diego (La Seca, Valladolid) tendrá lugar la inauguración de la exposición ‘Sencuencia/Paisaje’ de los artistas Nico Munuera y Carlos Maciá.

● A las 22:00 h en Domaine Belondrade, Quinta San Diego (La Seca, Valladolid) se acogerá un concierto entre viñedos a cargo del pianista Juan Pérez Floristán.

Domingo, 28 de junio

● A las 12:00 h en Abadía Retuerta, en la Iglesia de Santa María de Retuerta (Sardón de Duero, Valladolid) se acogerá un concierto de la mano de los artistas María Lavalle y Carlos Hipólito

● A las 18:00 h en Abadía Retuerta, en la Iglesia de Santa María de Retuerta (Sardón de Duero, Valladolid) tendrá lugar el concierto de clausura del XIX Encuentro arTe y ViNo protagonizado por las artistas Rosa Torres-Pardo y La Jose.

De la misma forma, se ha creado una página web oficial del festival (https://encuentrosarteyvino.com/) donde puede consultarse una visión general de esta edición.