Alimentos de Valladolid festeja su décimo aniversario “sin tocar techo”: nueva imagen y apertura de tienda en Madrid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, preside el Congreso ‘BASE’: Branding, Alimentación, Sostenibilidad y Estrategia, que se celebra con motivo del décimo aniversario de la marca Alimentos de Valladolid. Leticia Pérez / ICAL.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado este martes en el Teatro Zorrilla la jornada profesional BASE (Branding, Alimentación, Sostenibilidad y Estrategia).

Se trata de un acto central de la conmemoración del X Aniversario de la marca de calidad Alimentos de Valladolid, impulsada por la institución provincial.

La celebración coincide con la fecha exacta de creación de la marca, el 19 de mayo de 2016.

En esta década, Alimentos de Valladolid se ha consolidado como un referente en la promoción y defensa del sector agroalimentario de la provincia, alcanzando las 600 empresas adheridas y cerca de 2.000 productos asociados.

Durante su intervención, Conrado Íscar destacó que “Alimentos de Valladolid ha demostrado que el medio rural tiene un presente pujante y competitivo y un futuro esperanzador”, al tiempo que subrayó el papel de la marca como herramienta para generar oportunidades económicas, fortalecer el turismo gastronómico y apoyar a productores, hosteleros y comerciantes de la provincia.

“Desde la Diputación de Valladolid hemos entendido siempre que promocionar y apoyar nuestros alimentos es la mejor forma de defender nuestro territorio, de generar riqueza y de fijar población en nuestros pueblos”, añadió.

"No hemos tocado techo"

Durante su atención a los medios, el presidente de la Diputación aseguró que la efeméride supone “un día de celebración” para una marca que nació “con la apuesta de defender y buscar una seña de identidad de todas esas personas que viven en el territorio y llevan el nombre de Valladolid por todo el territorio nacional e internacional”.

Íscar quiso agradecer especialmente a quienes impulsaron el proyecto desde sus inicios, recordando el respaldo del entonces presidente de la Diputación y actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como el trabajo de técnicos, funcionarios y empresas adheridas.

“Nadie apostaba por ello en un momento complicado y hoy somos un referente nacional. Es una de las marcas más jóvenes con mayor crecimiento y trayectoria”, señaló.

El presidente provincial destacó además que el objetivo ahora es “seguir construyendo y avanzando”, apostando por nuevas herramientas de promoción, innovación y digitalización para las pequeñas empresas y autónomos del sector agroalimentario.

En este sentido, anunció que la Diputación trabaja ya en la apertura de un espacio comercial de Alimentos de Valladolid en Madrid a lo largo de 2026. “Madrid, por la comunicación y cercanía que tiene con Valladolid, es un mercado estratégico. Cada vez más personas nos visitan y pernoctan en la provincia”, explicó.

Asimismo, defendió el papel de las ferias y acciones promocionales como motor de ventas para muchos pequeños productores.

“En algunos casos, en torno al 70% de su producto se vende en las ferias de Alimentos de Valladolid”, afirmó.

Finalmente, Íscar insistió en que la marca “no tiene techo” y apostó por mantener una “escucha activa” con las empresas adheridas para seguir ampliando mercados y oportunidades de crecimiento.

La jornada BASE, desarrollada bajo el lema ‘Del Producto al Proyecto’, ha reunido a productores, bodegueros, hosteleros, distribuidores y expertos del sector en torno a cuatro grandes ejes de reflexión: Branding, Alimentación, Sostenibilidad y Estrategia.

El encuentro ha contado con las ponencias de especialistas como Jennifer de la Torre y Oiane Etxebarría, además de una mesa redonda centrada en los retos y oportunidades del producto local en mercados globales.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la presentación del nuevo logotipo de Alimentos de Valladolid, una imagen renovada con la que la marca afronta su próxima década “sin perder el orgullo de sus raíces”.

La nueva identidad visual se articula bajo el concepto creativo ‘La tierra que alimenta’, concebido como un sello vivo que nace directamente del territorio.

El diseño transforma la “V” de Valladolid en una metáfora de los surcos de labranza, símbolo del esfuerzo, el camino y el origen de los alimentos.

De esos surcos emergen cuatro puntos de color que representan la diversidad de productos agroalimentarios de la provincia, como el vino, los cereales o las legumbres, en una narrativa visual que simboliza el ciclo “de la tierra a tu mesa”.

Programación conmemorativa

La programación del décimo aniversario continuará el próximo 23 de mayo en la Villa Romana de Almenara-Puras con el ‘Convivium de Alimentos de Valladolid’, que incluirá talleres de cocina romana y un espectáculo ambientado en la antigüedad.

Del 27 al 31 de mayo, el Espacio La Granja acogerá el IV Concurso Dulcería y la Feria Dulcería, dedicada a la repostería artesanal de la provincia.

Además, del 1 al 7 de junio se celebrará la Semana de Alimentos de Valladolid en Madrid, con jornadas gastronómicas, promociones de productos, campañas en mercados madrileños y una gran cata conmemorativa.

El 20 de junio, el Castillo de Fuensaldaña será escenario de la jornada ‘A la Brasa’, mientras que el 26 de junio el Museo Provincial del Vino celebrará la ‘Wine Night’, una velada de música y degustación de cócteles elaborados con productos adheridos a la marca.

La programación continuará en septiembre con catas maridaje a bordo del barco Antonio de Ulloa en el Canal de Castilla, y culminará del 16 al 18 de octubre en el Museo del Pan con la Feria del Pan y la Lenteja.