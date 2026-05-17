Grave pelea de madrugada en Las Moreras: tres heridos, dos son menores, con agresiones en la cabeza y el cuello

Tres jóvenes, dos de ellos menores, han resultado heridos tras ser agredidos por arma blanca esta madrugada en la playa de las Moreras de Valladolid.

El 112 recibió varias llamadas a las 2 horas de la madrugada para solicitar asistencia para uno de los jóvenes con heridas en la cabeza e informó de la agresión a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envía una UVI móvil.

Minutos más tarde, el Cuerpo Nacional de Policía informó de que había otros dos jóvenes también heridos por arma blanca, uno en el cuello y otro en una mano.

Fueron atendidos por un dispositivo preventivo de Cruz Roja que estaba en el lugar y se activó otra UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a los tres jóvenes. Uno de ellos es un menor de unos 16 años y es trasladado por una de las UVIs móviles de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario.

Otro, de alrededor de 20 años, también al mismo hospital en la ambulancia de soporte vital básico.

Y el tercero de ellos, también menor de edad, es trasladado por Cruz Roja al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.