Fallece a los 90 años el vallisoletano Andrés Coello, el incansable artista apasionado de la cerámica castellana

El pintor, muralista y escultor Andrés Coello (Valladolid, 1935) ha fallecido esta tarde en su ciudad natal a los 90 años, tras una trayectoria artística que se prolongó durante más de siete décadas.

El artista cultivó con éxito disciplinas tan variadas como la pintura, el grabado o el muralismo y deja un vacío en la cultura de Valladolid y de Castilla y León.

La capilla ardiente se abrirá mañana lunes, mientras que el funeral se oficiará el martes a las 10:00 horas en el Cementerio de Las Contiendas.

Una vida entregada a la creación

Nacido en 1935, la vocación de Coello despertó en su infancia durante sus visitas a los alfareros de Arrabal de Portillo.

Aunque dibujó y pintó desde niño, fue en 1969 cuando decidió dedicarse en exclusiva a las artes plásticas.

Desde entonces, desarrolló un estilo irrepetible marcado por la investigación constante de materiales y una conexión emocional con las raíces de la provincia de Valladolid, de la que siempre se declaró enamorado.

En 1973, fundó la primera Escuela-Taller de cerámica de Valladolid, ‘Tierras del Valid’, un espacio pionero donde formó a cientos de alumnos que más tarde abrirían sus propios talleres por todo el mundo.

Su labor pedagógica fue inagotable, impartiendo conferencias y seminarios en universidades y colegios, además de realizar demostraciones públicas en ferias de artesanía.

A lo largo de su carrera, Coello difundió la cerámica castellana y realizó murales en bronce, piedra y cerámica para espacios públicos y privados.

Su capacidad creativa no conoció límites técnicos, experimentando con soportes como la madera, la tela, el papel o el aluminio para crear grabados, pinturas y collages.

En 2001, el artista constituyó la Fundación Andrés Coello con el fin de preservar y promover su vasto patrimonio artístico, acumulado durante más de medio siglo de actividad.

Este legado, compuesto por más de 25 contenedores monográficos, se exhibe continuamente en diversos países, manteniendo vivo el sello personal de un hombre que volcó su particular visión del mundo en cada pieza que salió de su taller.